Harry Styles

Hey! *** Golden, golden, golden as I open my eyes Holding focus, hoping, take me back to the light I know you were way too bright for me I’m hopeless, broken, so you wait for me in the sky Brown my skin just right You’re so golden *** Altın, altın, gözlerimi açtığım andan itibaren altın gibi Odaklanıyorum, umut ediyorum, beni ışığa geri götür Benim için fazla parlak olduğunu biliyorum Umutsuzum, kırgınım, bu yüzden gökyüzünde beni bekle Cildimi esmerleştiriyorsun Tıpkı bir altınsın sen *** You’re so golden I’m out of my head, and I know that you’re scared Because hearts get broken *** Tıpkı bir altınsın sen Ben bir kaçığım, ve biliyorum ki sen korkuyorsun Çünkü kalplerimiz kırılıyor *** I don’t want to be alone I don’t want to be alone when it ends Don’t wanna let you know I don’t want to be alone But I can feel it take a hold (I can feel it take a hold) I can feel you take control (I can feel you take control) Of who I am, and all I’ve ever known Lovin’ you’s the antidote Golden *** Yalnız olmak istemiyorum Bu sona erdiğinde yalnız kalmak istemiyorum Öğrenmeni istemiyorum Yalnız olmak istemiyorum Fakat bunun kök saldığını hissedebiliyorum (Bunun kök saldığını hissedebiliyorum) Senin kontrolü ele aldığını hissedebiliyorum (Kontrolü ele aldığını hissedebiliyorum) Kim olduğumu, ve tüm bildiklerimi Seni sevmek bir panzehir Altın *** You’re so golden I don’t want to be alone You’re so golden You’re so golden I’m out of my head, and I know that you’re scared Because hearts get broken *** Tıpkı bir altınsın sen Yalnız olmak istemiyorum Tıpkı bir altınsın sen Tıpkı bir altınsın sen Ben bir kaçığım, ve biliyorum ki sen korkuyorsun Çünkü kalplerimiz kırılıyor *** I know that you’re scared because I’m so open *** Dürüst olduğum için korktuğunu biliyorum *** You’re so golden I don’t want to be alone You’re so golden You’re so golden You’re so golden I’m out of my head, and I know that you’re scared Because hearts get broken *** Tıpkı bir altınsın sen Yalnız olmak istemiyorum Tıpkı bir altınsın sen Tıpkı bir altınsın sen Tıpkı bir altınsın sen Ben bir kaçığım, ve biliyorum ki sen korkuyorsun Çünkü kalplerimiz kırılıyor