Harry Styles

Golden Şarkı Sözleri
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Hey!
***
Golden, golden, golden as I open my eyes
Holding focus, hoping, take me back to the light
I know you were way too bright for me
I’m hopeless, broken, so you wait for me in the sky
Brown my skin just right
You’re so golden
***
Altın, altın, gözlerimi açtığım andan itibaren altın gibi
Odaklanıyorum, umut ediyorum, beni ışığa geri götür
Benim için fazla parlak olduğunu biliyorum
Umutsuzum, kırgınım, bu yüzden gökyüzünde beni bekle
Cildimi esmerleştiriyorsun
Tıpkı bir altınsın sen
***
You’re so golden
I’m out of my head, and I know that you’re scared
Because hearts get broken
***
Tıpkı bir altınsın sen
Ben bir kaçığım, ve biliyorum ki sen korkuyorsun
Çünkü kalplerimiz kırılıyor
***
I don’t want to be alone
I don’t want to be alone when it ends
Don’t wanna let you know
I don’t want to be alone
But I can feel it take a hold (I can feel it take a hold)
I can feel you take control (I can feel you take control)
Of who I am, and all I’ve ever known
Lovin’ you’s the antidote
Golden
***
Yalnız olmak istemiyorum
Bu sona erdiğinde yalnız kalmak istemiyorum
Öğrenmeni istemiyorum
Yalnız olmak istemiyorum
Fakat bunun kök saldığını hissedebiliyorum (Bunun kök saldığını hissedebiliyorum)
Senin kontrolü ele aldığını hissedebiliyorum (Kontrolü ele aldığını hissedebiliyorum)
Kim olduğumu, ve tüm bildiklerimi
Seni sevmek bir panzehir
Altın
***
You’re so golden
I don’t want to be alone
You’re so golden
You’re so golden
I’m out of my head, and I know that you’re scared
Because hearts get broken
***
Tıpkı bir altınsın sen
Yalnız olmak istemiyorum
Tıpkı bir altınsın sen
Tıpkı bir altınsın sen
Ben bir kaçığım, ve biliyorum ki sen korkuyorsun
Çünkü kalplerimiz kırılıyor
***
I know that you’re scared because I’m so open
***
Dürüst olduğum için korktuğunu biliyorum
***
You’re so golden
I don’t want to be alone
You’re so golden
You’re so golden
You’re so golden
I’m out of my head, and I know that you’re scared
Because hearts get broken
***
Tıpkı bir altınsın sen
Yalnız olmak istemiyorum
Tıpkı bir altınsın sen
Tıpkı bir altınsın sen
Tıpkı bir altınsın sen
Ben bir kaçığım, ve biliyorum ki sen korkuyorsun
Çünkü kalplerimiz kırılıyor