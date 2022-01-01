Matilda Şarkı Sözleri
Harry Styles Matilda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Harry Styles Matilda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Matilda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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You were riding your bike to the sound of “It’s No Big Deal”
– “Büyütülecek bir şey Değil” sesine kadar bisiklet sürüyordun.
And you’re trying to lift off the ground on those old two wheels
– Ve sen o eski iki tekerleğin üzerinde yerden kalkmaya çalışıyorsun.
Nothing ’bout the way that you were treated ever seemed especially alarming till now
– Şimdiye kadar sana nasıl davranıldığına dair hiçbir şey endişe verici görünmüyordu.
So you tie up your hair and you smile like it’s no big deal
– Saçlarını bağlayıp, büyütülecek bir şey yokmuş gibi gülümsüyorsun.
***
You can let it go
– Gitmesine izin verebilirsin.
You can throw a party full of everyone you know
– Tanıdığın herkesle dolu bir parti düzenleyebilirsin.
And not invite your family ’cause they never showed you love
– Ve aileni davet etme çünkü sana hiç sevgi göstermediler.
You don’t have to be sorry for leaving and growing up, mhm
– Ayrılıp büyüdüğün için üzülmene gerek yok, mhm
***
Matilda, you talk of the pain like it’s all alright
– Matilda, acıdan her şey yolundaymış gibi bahsediyorsun.
But I know that you feel like a piece of you’s dead inside
– Ama içinde bir parçan ölmüş gibi hissettiğini biliyorum.
You showed me a power that is strong enough to bring sun to the darkest days
– Bana güneşi en karanlık günlere getirecek kadar güçlü bir güç gösterdin.
It’s none of my business, but it’s just been on my mind
– Beni ilgilendirmez, ama sadece aklımdaydı.
***
You can let it go
– Gitmesine izin verebilirsin.
You can throw a party full of everyone you know
– Tanıdığın herkesle dolu bir parti düzenleyebilirsin.
And not invite your family ’cause they never showed you love
– Ve aileni davet etme çünkü sana hiç sevgi göstermediler.
You don’t have to be sorry for leaving and growing up
– Ayrılıp büyüdüğün için üzülmene gerek yok.
You can see the world, following the seasons
– Mevsimleri takip ederek dünyayı görebilirsiniz.
Anywhere you go, you don’t need a reason
– Nereye gidersen git, bir nedene ihtiyacın yok.
‘Cause they never showed you love
– Çünkü sana hiç sevgi göstermediler.
You don’t have to be sorry for doing it on your own
– Kendi başına yaptığın için üzülmene gerek yok.
***
You’re just in time, make your tea and your toast
– Tam zamanında geldin, çayını ve tostunu hazırla.
Framed all your posters and dyed your clothes, ooh
– Tüm posterlerini çerçeveledim ve elbiselerini boyadım.
You don’t have to go
– Gitmek zorunda değilsin
You don’t have to go home
– Eve gitmek zorunda değilsin
Oh, there’s a long way to go
– Oh, gidecek çok yol var
I don’t believe that time will change your mind
– Zamanın fikrini değiştireceğine inanmıyorum.
In other words, I know they won’t hurt you anymore as long as you can let them go
– Başka bir deyişle, onları bırakabildiğin sürece artık sana zarar vermeyeceklerini biliyorum.
***
You can let it go
– Gitmesine izin verebilirsin.
You can throw a party full of everyone you know
– Tanıdığın herkesle dolu bir parti düzenleyebilirsin.
You can start a family who will always show you love
– Size her zaman sevginizi gösterecek bir aile kurabilirsiniz
You don’t have to be sorry for doing it on your own
– Kendi başına yaptığın için üzülmene gerek yok.
You can let it go
– Gitmesine izin verebilirsin.
You can throw a party full of everyone you know
– Tanıdığın herkesle dolu bir parti düzenleyebilirsin.
You can start a family who will always show you love
– Size her zaman sevginizi gösterecek bir aile kurabilirsiniz
You don’t have to be sorry, no
– Üzülmene gerek yok, hayır