Harry Styles

You were riding your bike to the sound of “It’s No Big Deal” – “Büyütülecek bir şey Değil” sesine kadar bisiklet sürüyordun. And you’re trying to lift off the ground on those old two wheels – Ve sen o eski iki tekerleğin üzerinde yerden kalkmaya çalışıyorsun. Nothing ’bout the way that you were treated ever seemed especially alarming till now – Şimdiye kadar sana nasıl davranıldığına dair hiçbir şey endişe verici görünmüyordu. So you tie up your hair and you smile like it’s no big deal – Saçlarını bağlayıp, büyütülecek bir şey yokmuş gibi gülümsüyorsun. *** You can let it go – Gitmesine izin verebilirsin. You can throw a party full of everyone you know – Tanıdığın herkesle dolu bir parti düzenleyebilirsin. And not invite your family ’cause they never showed you love – Ve aileni davet etme çünkü sana hiç sevgi göstermediler. You don’t have to be sorry for leaving and growing up, mhm – Ayrılıp büyüdüğün için üzülmene gerek yok, mhm *** Matilda, you talk of the pain like it’s all alright – Matilda, acıdan her şey yolundaymış gibi bahsediyorsun. But I know that you feel like a piece of you’s dead inside – Ama içinde bir parçan ölmüş gibi hissettiğini biliyorum. You showed me a power that is strong enough to bring sun to the darkest days – Bana güneşi en karanlık günlere getirecek kadar güçlü bir güç gösterdin. It’s none of my business, but it’s just been on my mind – Beni ilgilendirmez, ama sadece aklımdaydı. *** You can let it go – Gitmesine izin verebilirsin. You can throw a party full of everyone you know – Tanıdığın herkesle dolu bir parti düzenleyebilirsin. And not invite your family ’cause they never showed you love – Ve aileni davet etme çünkü sana hiç sevgi göstermediler. You don’t have to be sorry for leaving and growing up – Ayrılıp büyüdüğün için üzülmene gerek yok. You can see the world, following the seasons – Mevsimleri takip ederek dünyayı görebilirsiniz. Anywhere you go, you don’t need a reason – Nereye gidersen git, bir nedene ihtiyacın yok. ‘Cause they never showed you love – Çünkü sana hiç sevgi göstermediler. You don’t have to be sorry for doing it on your own – Kendi başına yaptığın için üzülmene gerek yok. *** You’re just in time, make your tea and your toast – Tam zamanında geldin, çayını ve tostunu hazırla. Framed all your posters and dyed your clothes, ooh – Tüm posterlerini çerçeveledim ve elbiselerini boyadım. You don’t have to go – Gitmek zorunda değilsin You don’t have to go home – Eve gitmek zorunda değilsin Oh, there’s a long way to go – Oh, gidecek çok yol var I don’t believe that time will change your mind – Zamanın fikrini değiştireceğine inanmıyorum. In other words, I know they won’t hurt you anymore as long as you can let them go – Başka bir deyişle, onları bırakabildiğin sürece artık sana zarar vermeyeceklerini biliyorum. *** You can let it go – Gitmesine izin verebilirsin. You can throw a party full of everyone you know – Tanıdığın herkesle dolu bir parti düzenleyebilirsin. You can start a family who will always show you love – Size her zaman sevginizi gösterecek bir aile kurabilirsiniz You don’t have to be sorry for doing it on your own – Kendi başına yaptığın için üzülmene gerek yok. You can let it go – Gitmesine izin verebilirsin. You can throw a party full of everyone you know – Tanıdığın herkesle dolu bir parti düzenleyebilirsin. You can start a family who will always show you love – Size her zaman sevginizi gösterecek bir aile kurabilirsiniz You don’t have to be sorry, no – Üzülmene gerek yok, hayır