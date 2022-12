Harry Styles

Tastes like strawberries On a summer evening And it sounds just like a song I want more berries And that summer feeling It’s so wonderful and warm *** Tadı çilek gibi Bir yaz akşamında Ve kulağa tıpkı bir şarkı gibi geliyor Daha fazla böğürtlen istiyorum Ve yazın bu hissi Çok harika ve sıcacık ** Breathe me in, breathe me out I don’t know if I could ever go without I’m just thinking out loud I don’t know if I could ever go without *** Bana hayat ver, beni sona erdir Bilmiyorum hiç olmadan gidebilir miyim Sadece sesli düşünüyorum Bilmiyorum hiç olmadan gidebilir miyim *** Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar high (Watermelon sugar) *** Karpuz şekeri sarhoşu Karpuz şekeri sarhoşu Karpuz şekeri sarhoşu Karpuz şekeri sarhoşu (Karpuz şekeri sarhoşu) *** Strawberries On a summer evening Baby, you’re the end of June I want your belly And that summer feeling Getting washed away in you *** Çilek Bir yaz akşamında Bebeğim, sen Haziran’ın sonusun İştahını istiyorum Ve yazın o hissini Senin içinde sürüklenip gidiyor *** Breathe me in, breathe me out I don’t know if I could ever go without I’m just thinking out loud I don’t know if I could ever go without *** Bana hayat ver, beni sona erdir Bilmiyorum hiç olmadan gidebilir miyim Sadece sesli düşünüyorum Bilmiyorum hiç olmadan gidebilir miyim *** Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar high *** Karpuz şekeri sarhoşu Karpuz şekeri sarhoşu Karpuz şekeri sarhoşu Karpuz şekeri sarhoşu Karpuz şekeri sarhoşu Karpuz şekeri sarhoşu Karpuz şekeri sarhoşu Karpuz şekeri sarhoşu *** I just wanna taste it I just wanna taste it Watermelon sugar high *** Sadece tatmak istiyorum Sadece tatmak istiyorum Karpuz şekeri sarhoşu *** Tastes like strawberries On a summer evening And it sounds just like a song I want your belly And that summer feeling I don’t know if I could ever go without *** Çilek Bir yaz akşamında Ve kulağa tıpkı bir şarkı gibi geliyor İştahını istiyorum Ve yazın o hissini Bilmiyorum hiç olmadan gidebilir miyim *** Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar high (Sugar!) Watermelon sugar high (Sugar!) Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar high *** Karpuz şekeri sarhoşu Karpuz şekeri sarhoşu Karpuz şekeri sarhoşu (Şeker!) Karpuz şekeri sarhoşu (Şeker!) Karpuz şekeri sarhoşu Karpuz şekeri sarhoşu Karpuz şekeri sarhoşu Karpuz şekeri sarhoşu *** I just wanna taste it I just wanna taste it (Yeah) Watermelon sugar high I just wanna taste it I just wanna taste it Watermelon sugar high Watermelon sugar *** Sadece tatmak istiyorum Sadece tatmak istiyorum (Evet) Karpuz şekeri sarhoşu Sadece tatmak istiyorum Sadece tatmak istiyorum Karpuz şekeri sarhoşu Karpuz şekeri