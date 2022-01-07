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Harun Kolçak
Harun Kolçak
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Gitme Seviyorum
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Harun Kolçak
Besteci:
Derleyen Murat Kocaman
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02
Gir Kanıma
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03
Git İşine
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04
Müptelayım Sana
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Leyla Tuna
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05
Sensiz Olmam
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Harun Kolçak
Çeyrek Asır
Harun Kolçak
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Harun Kolçak
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Harun Kolçak
Yaşasın
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Teslim Oldum
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Yanımda Kal
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