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7/24 Dinle Hasan Kara

Hasan Kara

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En Çok Dinlenen Hasan Kara Şarkıları

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01

Tahrîm Suresi 6-8 (6. ila 8. ayetler)

Hasan Kara 07:26
02

Hucurât Suresi 1-5 (1. ila 5. ayetler)

Hasan Kara 07:30
03

Tevbe Suresi 111-112 (111. ila 112. ayetler)

Hasan Kara 06:08
04

Rahmân Suresi 1-25 (1. ila 25. ayetler)

Hasan Kara 08:37
05

Mü'minûn Suresi 1-11 (1. ila 11. ayetler)

Hasan Kara 05:09

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