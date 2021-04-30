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Hasan Kara
Hasan Kara
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Hasan Kara Şarkıları
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01
Tahrîm Suresi 6-8
(6. ila 8. ayetler)
Hasan Kara
07:26
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02
Hucurât Suresi 1-5
(1. ila 5. ayetler)
Hasan Kara
07:30
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03
Tevbe Suresi 111-112
(111. ila 112. ayetler)
Hasan Kara
06:08
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04
Rahmân Suresi 1-25
(1. ila 25. ayetler)
Hasan Kara
08:37
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05
Mü'minûn Suresi 1-11
(1. ila 11. ayetler)
Hasan Kara
05:09
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