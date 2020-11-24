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7/24 Dinle Hasan Kara Furkân Suresi 71-77
Furkân Suresi 61-67

Furkân Suresi 61-67

12 Bölüm | 01:30:23

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Furkân Suresi 61-67 (61. ila 67. ayetler)

Hasan Kara 05:38
02

Tevbe Suresi 111-112 (111. ila 112. ayetler)

Hasan Kara 06:08
03

Tahrîm Suresi 6-8 (6. ila 8. ayetler)

Hasan Kara 07:26
04

Rahmân Suresi 1-25 (1. ila 25. ayetler)

Hasan Kara 08:37
05

Mü'minûn Suresi 1-11 (1. ila 11. ayetler)

Hasan Kara 05:09
06

Mâide Suresi 54-57 (54. ila 57. ayetler)

Hasan Kara 09:24
07

İsrâ Suresi 78-84 (78. ila 84. ayetler)

Hasan Kara 06:23
08

Hucurât Suresi 1-5 (1. ila 5. ayetler)

Hasan Kara 07:30
09

Bakara Suresi 285-286 (285. ila 286. ayetler)

Hasan Kara 06:44

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