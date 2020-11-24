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Hasan Kara
Mü'minûn Suresi 1-11
Mü'minûn Suresi 1-11
12 Bölüm | 01:30:23
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01
Mü'minûn Suresi 1-11
(1. ila 11. ayetler)
Hasan Kara
05:09
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02
Tevbe Suresi 111-112
(111. ila 112. ayetler)
Hasan Kara
06:08
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03
Tahrîm Suresi 6-8
(6. ila 8. ayetler)
Hasan Kara
07:26
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04
Rahmân Suresi 1-25
(1. ila 25. ayetler)
Hasan Kara
08:37
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05
Mâide Suresi 54-57
(54. ila 57. ayetler)
Hasan Kara
09:24
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06
İsrâ Suresi 78-84
(78. ila 84. ayetler)
Hasan Kara
06:23
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07
Hucurât Suresi 1-5
(1. ila 5. ayetler)
Hasan Kara
07:30
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08
Furkân Suresi 61-67
(61. ila 67. ayetler)
Hasan Kara
05:38
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09
Bakara Suresi 285-286
(285. ila 286. ayetler)
Hasan Kara
06:44
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