Hasret Gültekin

Değirmen Başında Değirmen başında vurdular beni oy, vurdular beni oy Kilimli çarşafa oğul, oğul, oğul sardılar beni Kilimli çarşafa oğul, oğul, oğul sardılar beni *** Vurma zalım vurma Nar danesiyem oy, nar danesiyem oy Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem *** Atımı bağladım nar ağacına oy, nar ağacına oy Yâr götürdü beni oğul, oğul, oğul darağacına Yâr götürdü beni oğul, oğul, oğul darağacına *** Vurma Ragıp vurma Nar danesiyem of, nar danesiyem of Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem

Paramparça Benim her günüm karalı Paramparça olsun dünya Benim her günüm karalı Paramparça olsun dünya *** Üstünde gamlar dolanır Döne dursun çarkın dünya Üstünde gamlar dolanır Döne dursun çarkın dünya *** Fezai der n'olacağım Bent boyumda öleceğim Fezai der n'olacağım Bent boyumda öleceğim *** Mezarda da diyeceğim Dönmez olsun çarkın dünya Mezarda da diyeceğim Dönmez olsun çarkın dünya

Otuz Üç Kurşun Vurun ulan, vurun, vurun Ben kolay ölmem Vurun ulan, vurun, vurun Ben kolay ölmem *** Ocakta küllenmiş közüm Karnımda sözüm var Hâldan bilene *** Babam gözlerini verdi Urfa önünde Üç de kardaşını *** Ömrüne doyamamış Üç dağ parçası Üç nazlı selvi *** Ömrüne doymamış Üç dağ parçası Üç nazlı selvi *** Burçlardan, tepelerden Minarelerden Kirve, hısım, aşiret çocukları *** Burçlardan, tepelerden Minarelerden Kirve, hısım, aşiret çocukları *** Fransız kurşununa Karşı koyanda Bıyıkları yeni terlemiş daha Benim küçük dayım Nazif Yakışıklı, hafif, iyi süvari *** "Vurun kardaş" demiş, vurun Namus günüdür "Vurun kardaş" demiş, vurun Namus günüdür *** "Vurun kardaş" demiş, vurun Namus günüdür "Vurun kardaş" demiş, vurun Namus günüdür *** "Vurun ulan" demiş, vurun Ve şaha kaldırmış atını

Derman Sendedir Vakti seherde Açılır perde Düştüğün yerde Düştüğün yerde Derman sendedir *** Düştüğün yerde Düştüğün yerde Derman sendedir *** Düşmüşüm kaldır Mihnetim oldur Ağlarım güldür Ağlarım güldür Derman sendedir *** Ağlarım güldür Ağlarım güldür Derman sendedir *** Benim biçare Kaldım avare Yürek pür yare Yürek pür yare Derman sendedir *** Yürek pür yare Yürek pür yare Derman sendedir

Şu Kanlı Zalim şu kanlı zalimin ettiği işler Garip bülbül gibi saralar beni Yağmur gibi yağar başıma taşlar Ille dostun bir fiskesi Yaralar beni beni Oyyy beni beni Dost beni beni beni Can beni beni beni *** Dar günümde dost düşmanım beloldu Bir derdim var ise şimdi elloldu Ecel fermanı boynuma takıldı Gerek asa gerek vuralar beni Oy beni beni beni Dost beni beni beni Can beni beni beni *** Pir sultan abdalım... Haktsn emrolunmazsa muhammed yazmaz şu ellerin taşı bana hiç deymez Ille dostun bir tek gülü yaralar beni beni

Eklemedir Koca Kavak Eklemedir koca kavak ekleme aman aman Nazlı da yârim yine yine düştü aklıma Nazlı da yârim yine yine düştü aklıma *** Nasıl edem başımdaki sevdaya aman aman Aman aman doktor yoldan geldim yorgunum Orta da boylu bir güzele vurgunum *** Bizim bağın menevşesi mor olur aman aman Eller de sorar yüreğime dert olur Eller de sorar yüreğime dert olur *** Sevip sevip ayrılması güç olur aman aman Aman aman doktor yoldan geldim, yorgunum Orta da boylu bir güzele vurgunum *** Aman aman doktor yoldan geldim, yorgunum Orta da boylu bir güzele vurgunum *** Aman aman doktor yoldan geldim, yorgunum

Rüzgarın Kanatlarında Rüzgarın kanatlarında, Munzur'un doruklarında, Mapusun kuytuluğunda, Güneşin sıcaklığında, Kalanlara selam olsun. *** Sevdanın güzelliğinde, Canın cana hasretinde, İnançlı yürekleriyle, Kavganın ateşlerinde, Yananlara selam olsun.

Gün Olaydı Gün olaydı tan olaydı Gittiğin yer Van olaydı Yattığın yer han olaydı oy oy *** Gün dolandı dağı taşı Dinmiyor gözümün yaşı *** Dağın başı duman duman Zalim gurbet vermez aman Gurbet elde hayli zaman oy oy *** Gün dolandı dağı taşı Dinmiyor gözümün yaşı

Gönül Çalamazsın Gönül çalamazsın aşkın sazını, aşkın sazını Gönül çalamazsın aşkın sazını Ne perdeye dokun ne teli incit Eğer çekemezsen gülün nazını *** Ne dikene dokun canım ne gülü incit, ne gülü incit Eğer çekemezsen gülün nazını Ne dikene dokun canım ne gülü incit, ne gülü incit *** Dinle ki bülbülü gelesin coşa, gelesin coşa Dinle ki bülbülü gelesin coşa Karganın namesi gider mi hoşa Meyvesiz ağacı sallama boşa *** Ne yaprağın dök canım ne dalı incit, ne dalı incit Meyvesiz ağacı sallama boşa Ne yaprağın dök canım ne dalı incit, ne dalı incit *** Bekle dost kapısını sadık dost isen, sadık dost isen Bekle dost kapısını sadık dost isen Gönüller tamir et ehli dil isen Sevda sahrasından mecnun değilsen *** Ne leylayı çağır canım ne çölü incit, ne çölü incit Sevda sahrasından mecnun değilsen Ne leylayı çağır canım ne çölü incit, ne çölü incit

İnsanoğluyum Ben şu üç günlük dünyada Ah fani bir destan olmuş insanoğluyum Ayrı kalmaz gündüz gece Kap karanlık olmuş dünya Karanlıktan aydınlığa erisem yolu Gülmeye geldim dünyaya Sarp yollarda kaldım yaya Bahtı kara gönlü yara çekilmez dara Aç gözün seylere güneşi doya doya

Sür Umut Tarlalarını Yastığım uyandırdı beni, Bugün görüşgünümüz. Safaklar doğurdu gözlerim, Seni hayalimde. Yağmurlarla gelen hüzün, Tükenmez gece gündüzüm, Kederden bu gece uzun, Görsün gözüm yüzünü, Ki sevdam tuz bassın yarama.. *** Sen yine sür sür sür sür, Sür umut tarlalarını Ki ufukta belirsin güneş

Kucaklarım Seni Şair olsam, gelsem sana Şiirler, türküler söylesem Zenci dişi aydınlığı alnında Ve kestane gözlerinde bakışım *** Akşam olsam, gelsem sana Uyusan, ben de uyusam Usulcana öpsem seni Aşıkcana kucaklasam *** O seni gülüm, o seni Kirpiklerin gözleri Kucaklaması gibi Kucaklarım seni *** O seni gülüm, o seni Kirpiklerin gözleri Kucaklaması gibi Kucaklarım seni *** Akşam olsam, gelsem sana Uyusan, ben de uyusam Usulcana öpsem seni Aşıkcana kucaklasam *** O seni gülüm, o seni Kirpiklerin gözleri Kucaklaması gibi Kucaklarım seni *** O seni gülüm, o seni Kirpiklerin gözleri Kucaklaması gibi Kucaklarım seni *** O seni gülüm, o seni Kirpiklerin gözleri Kucaklaması gibi Kucaklarım seni *** O seni gülüm, o seni Kirpiklerin gözleri Kucaklaması gibi Kucaklarım seni *** O seni gülüm, o seni Kirpiklerin gözleri Kucaklaması gibi Kucaklarım seni