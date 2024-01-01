Hasret Gültekin

Eklemedir Koca Kavak Eklemedir koca kavak ekleme aman aman Nazlı da yârim yine yine düştü aklıma Nazlı da yârim yine yine düştü aklıma *** Nasıl edem başımdaki sevdaya aman aman Aman aman doktor yoldan geldim yorgunum Orta da boylu bir güzele vurgunum *** Bizim bağın menevşesi mor olur aman aman Eller de sorar yüreğime dert olur Eller de sorar yüreğime dert olur *** Sevip sevip ayrılması güç olur aman aman Aman aman doktor yoldan geldim, yorgunum Orta da boylu bir güzele vurgunum *** Aman aman doktor yoldan geldim, yorgunum Orta da boylu bir güzele vurgunum *** Aman aman doktor yoldan geldim, yorgunum

Beyaz Sevda Selam sana kara sevda Yıllar sonra ne haber? Uzun zaman görüşmedik Merhaba yeniden *** Selam deyip geliyorsun Başım gözüm üstüne Zorun nedir, derdin nedir? Haydi git işine *** Boyadım rengin bu yaz artık sevdam beyaz *** Bile bile gönlüme yan diyemem Acılara katlanıp kendime gelemem Sözüm ona aşk için ağlayamam Yüreğimi dağlayamam *** Bile bile gönlüme yan diyemem Acılara katlanıp kendime gelemem Sözüm ona aşk için ağlayamam Yüreğimi dağlayamam *** Selam sana kara sevda Yıllar sonra ne haber? Uzun zaman görüşmedik Merhaba yeniden *** Selam deyip geliyorsun Başım gözüm üstüne Zorun nedir, derdin nedir? Haydi git işine *** Boyadım rengin bu yaz artık sevdam beyaz *** Göre göre gönlüme gir diyemem Anılara gizledim kimseyi sevemem Sözüm ona aşk için ağlayamam Yüreğimi dağlayamam *** Göre göre gönlüme gir diyemem Anılara gizledim kimseyi sevemem Sözüm ona aşk için ağlayamam Yüreğimi dağlayamam *** Bile bile gönlüme yan diyemem Acılara katlanıp kendime gelemem Sözüm ona aşk için ağlayamam Yüreğimi dağlayamam *** Göre göre gönlüme gir diyemem Anılara gizledim kimseyi sevemem Sözüm ona aşk için ağlayamam Yüreğimi dağlayamam

Fetbaz Yetişirsen ah ne âlâ yürekte imdada Geliversen ah ne olur birazcık insafa Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin? Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin? Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin *** Uyanır gönlüm, sana boyanır Dilerim ömrüm sana dayanır Yaşıyorum aşkı körü körüne Şaşıyorum kendime *** Uyanır gönlüm, sana boyanır Dilerim ömrüm sana dayanır Yaşıyorum aşkı körü körüne Şaşıyorum kendime *** Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz Oyuncu, düzenbaz Ahımı alma, yok yere yanma Sevenle oynanmaz *** Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz Oyuncu, düzenbaz Ahımı alma, yok yere yanma Sevenle oynanmaz *** Yetişirsen ah ne âlâ yürekte imdada Geliversen ah ne olur birazcık insafa Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin? Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin? Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin *** Uyanır gönlüm, sana boyanır Dilerim ömrüm sana dayanır Yaşıyorum aşkı körü körüne Şaşıyorum kendime *** Uyanır gönlüm, sana boyanır Dilerim ömrüm sana dayanır Yaşıyorum aşkı körü körüne Şaşıyorum kendime *** Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz Oyuncu, düzenbaz Ahımı alma, yok yere yanma Sevenle oynanmaz *** Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz Oyuncu, düzenbaz Ahımı alma, yok yere yanma Sevenle oynanmaz *** Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz Oyuncu, düzenbaz Ahımı alma, yok yere yanma Sevenle oynanmaz *** Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz Oyuncu, düzenbaz Ahımı alma, yok yere yanma Benimle oynanmaz

Haktan Duy, sesimi her yerden duy Gör, yüzümü her yerden gör Dön, sebebi halim başka Kalp kırık dökük yenik aşka *** Dön, sebebim olma gayrı Dön, dünleri vur da öldür Göm, geçmişi sildim çoktan Yar adın emir gibi haktan *** O yosun gözlerin düşer gecelerime İlkbahar gelir kokunu verir Her yanı sarar aşk büyüsü Sevdiğim gülün dile gelir *** gözlerin düşer gecelerime İlkbahar gelir kokunu verir Her yanı sarar aşk büyüsü Sevdiğim gülün dile gelir *** Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin Bilirim senin için yaralı *** Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin Bilirim senin için yaralı *** Duy, sesimi her yerden duy Gör, yüzümü her yerden gör Dön, sebebi halim başka Kalp kırık dökük yenik aşka *** Dön, sebebim olma gayrı Dön, dünleri vur da öldür Göm, geçmişi sildim çoktan Yar adın emir gibi haktan *** O yosun gözlerin düşer gecelerime İlkbahar gelir kokunu verir Her yanı sarar aşk büyüsü Sevdiğim gülün dile gelir *** gözlerin düşer gecelerime İlkbahar gelir kokunu verir Her yanı sarar aşk büyüsü Sevdiğim gülün dile gelir *** Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin Bilirim senin için yaralı *** Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin Bilirim senin için yaralı

Helal Et Kar ayaza kesiyor, içim üşür Vur yüreği zalimce, aşka düşür Meşk nerede sevdiğim, gözüm söyle Az gelir, az yaşamak bana böyle *** Yar yüreğinin deli bekçisiyim Sevdanın kapında nöbetteyim *** Kar beyazı düşüyor siyah saça Yar adını koyuver, ölüm kaça Bir iptir bedeli çek, deme sakın An gelir ödenir *** Her saat sesinde gitmelerin korkusu Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu Her saat sesinde gitmelerin korkusu Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Kar ayaza kesiyor, içim üşür Vur yüreği zalimce, aşka düşür Meşk nerede sevdiğim, gözüm söyle Az gelir, az yaşamak bana böyle *** Yar yüreğinin deli bekçisiyim Sevdanın kapında nöbetteyim *** Kar beyazı düşüyor siyah saça Yar adını koyuver, ölüm kaça Bir iptir bedeli çek, deme sakın An gelir ödenir *** Her saat sesinde gitmelerin korkusu Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal