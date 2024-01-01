Gönül Çalamazsın Şarkı Sözleri
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Hasret Gültekin
Gönül Çalamazsın
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Gönül çalamazsın aşkın sazını, aşkın sazını
Gönül çalamazsın aşkın sazını
Ne perdeye dokun ne teli incit
Eğer çekemezsen gülün nazını
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Ne dikene dokun canım ne gülü incit, ne gülü incit
Eğer çekemezsen gülün nazını
Ne dikene dokun canım ne gülü incit, ne gülü incit
***
Dinle ki bülbülü gelesin coşa, gelesin coşa
Dinle ki bülbülü gelesin coşa
Karganın namesi gider mi hoşa
Meyvesiz ağacı sallama boşa
***
Ne yaprağın dök canım ne dalı incit, ne dalı incit
Meyvesiz ağacı sallama boşa
Ne yaprağın dök canım ne dalı incit, ne dalı incit
***
Bekle dost kapısını sadık dost isen, sadık dost isen
Bekle dost kapısını sadık dost isen
Gönüller tamir et ehli dil isen
Sevda sahrasından mecnun değilsen
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Ne leylayı çağır canım ne çölü incit, ne çölü incit
Sevda sahrasından mecnun değilsen
Ne leylayı çağır canım ne çölü incit, ne çölü incit