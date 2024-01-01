Hasret Gültekin

Gönül çalamazsın aşkın sazını, aşkın sazını Gönül çalamazsın aşkın sazını Ne perdeye dokun ne teli incit Eğer çekemezsen gülün nazını *** Ne dikene dokun canım ne gülü incit, ne gülü incit Eğer çekemezsen gülün nazını Ne dikene dokun canım ne gülü incit, ne gülü incit *** Dinle ki bülbülü gelesin coşa, gelesin coşa Dinle ki bülbülü gelesin coşa Karganın namesi gider mi hoşa Meyvesiz ağacı sallama boşa *** Ne yaprağın dök canım ne dalı incit, ne dalı incit Meyvesiz ağacı sallama boşa Ne yaprağın dök canım ne dalı incit, ne dalı incit *** Bekle dost kapısını sadık dost isen, sadık dost isen Bekle dost kapısını sadık dost isen Gönüller tamir et ehli dil isen Sevda sahrasından mecnun değilsen *** Ne leylayı çağır canım ne çölü incit, ne çölü incit Sevda sahrasından mecnun değilsen Ne leylayı çağır canım ne çölü incit, ne çölü incit