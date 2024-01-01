Hasret Gültekin

-
Ben şu üç günlük dünyada
Ah fani bir destan olmuş insanoğluyum
Ayrı kalmaz gündüz gece
Kap karanlık olmuş dünya
Karanlıktan aydınlığa erisem yolu
Gülmeye geldim dünyaya
Sarp yollarda kaldım yaya
Bahtı kara gönlü yara çekilmez dara
Aç gözün seylere güneşi doya doya
-
-
Benim her günüm karalı
Paramparça olsun dünya
Benim her günüm karalı
Paramparça olsun dünya
***
Üstünde gamlar dolanır
Döne dursun çarkın dünya
Üstünde gamlar dolanır
Döne dursun çarkın dünya
***
Fezai der n'olacağım
Bent boyumda öleceğim
Fezai der n'olacağım
Bent boyumda öleceğim
***
Mezarda da diyeceğim
Dönmez olsun çarkın dünya
Mezarda da diyeceğim
Dönmez olsun çarkın dünya
-
Vurun ulan, vurun, vurun
Ben kolay ölmem
Vurun ulan, vurun, vurun
Ben kolay ölmem
***
Ocakta küllenmiş közüm
Karnımda sözüm var
Hâldan bilene
***
Babam gözlerini verdi
Urfa önünde
Üç de kardaşını
***
Ömrüne doyamamış
Üç dağ parçası
Üç nazlı selvi
***
Ömrüne doymamış
Üç dağ parçası
Üç nazlı selvi
***
Burçlardan, tepelerden
Minarelerden
Kirve, hısım, aşiret çocukları
***
Burçlardan, tepelerden
Minarelerden
Kirve, hısım, aşiret çocukları
***
Fransız kurşununa
Karşı koyanda
Bıyıkları yeni terlemiş daha
Benim küçük dayım Nazif
Yakışıklı, hafif, iyi süvari
***
"Vurun kardaş" demiş, vurun
Namus günüdür
"Vurun kardaş" demiş, vurun
Namus günüdür
***
"Vurun kardaş" demiş, vurun
Namus günüdür
"Vurun kardaş" demiş, vurun
Namus günüdür
***
"Vurun ulan" demiş, vurun
Ve şaha kaldırmış atını
-
Vakti seherde
Açılır perde
Düştüğün yerde
Düştüğün yerde
Derman sendedir
***
Düştüğün yerde
Düştüğün yerde
Derman sendedir
***
Düşmüşüm kaldır
Mihnetim oldur
Ağlarım güldür
Ağlarım güldür
Derman sendedir
***
Ağlarım güldür
Ağlarım güldür
Derman sendedir
***
Benim biçare
Kaldım avare
Yürek pür yare
Yürek pür yare
Derman sendedir
***
Yürek pür yare
Yürek pür yare
Derman sendedir
-
şu kanlı zalimin ettiği işler
Garip bülbül gibi saralar beni
Yağmur gibi yağar başıma taşlar
Ille dostun bir fiskesi
Yaralar beni beni
Oyyy beni beni
Dost beni beni beni
Can beni beni beni
***
Dar günümde dost düşmanım beloldu
Bir derdim var ise şimdi elloldu
Ecel fermanı boynuma takıldı
Gerek asa gerek vuralar beni
Oy beni beni beni
Dost beni beni beni
Can beni beni beni
***
Pir sultan abdalım...
Haktsn emrolunmazsa muhammed yazmaz
şu ellerin taşı bana hiç deymez
Ille dostun bir tek gülü yaralar beni beni
-
Eklemedir koca kavak ekleme aman aman
Nazlı da yârim yine yine düştü aklıma
Nazlı da yârim yine yine düştü aklıma
***
Nasıl edem başımdaki sevdaya aman aman
Aman aman doktor yoldan geldim yorgunum
Orta da boylu bir güzele vurgunum
***
Bizim bağın menevşesi mor olur aman aman
Eller de sorar yüreğime dert olur
Eller de sorar yüreğime dert olur
***
Sevip sevip ayrılması güç olur aman aman
Aman aman doktor yoldan geldim, yorgunum
Orta da boylu bir güzele vurgunum
***
Aman aman doktor yoldan geldim, yorgunum
Orta da boylu bir güzele vurgunum
***
Aman aman doktor yoldan geldim, yorgunum
-
Rüzgarın kanatlarında,
Munzur'un doruklarında,
Mapusun kuytuluğunda,
Güneşin sıcaklığında,
Kalanlara selam olsun.
***
Sevdanın güzelliğinde,
Canın cana hasretinde,
İnançlı yürekleriyle,
Kavganın ateşlerinde,
Yananlara selam olsun.
-
-
Gün olaydı tan olaydı
Gittiğin yer Van olaydı
Yattığın yer han olaydı oy oy
***
Gün dolandı dağı taşı
Dinmiyor gözümün yaşı
***
Dağın başı duman duman
Zalim gurbet vermez aman
Gurbet elde hayli zaman oy oy
***
Gün dolandı dağı taşı
Dinmiyor gözümün yaşı
-
Gönül çalamazsın aşkın sazını, aşkın sazını
Gönül çalamazsın aşkın sazını
Ne perdeye dokun ne teli incit
Eğer çekemezsen gülün nazını
***
Ne dikene dokun canım ne gülü incit, ne gülü incit
Eğer çekemezsen gülün nazını
Ne dikene dokun canım ne gülü incit, ne gülü incit
***
Dinle ki bülbülü gelesin coşa, gelesin coşa
Dinle ki bülbülü gelesin coşa
Karganın namesi gider mi hoşa
Meyvesiz ağacı sallama boşa
***
Ne yaprağın dök canım ne dalı incit, ne dalı incit
Meyvesiz ağacı sallama boşa
Ne yaprağın dök canım ne dalı incit, ne dalı incit
***
Bekle dost kapısını sadık dost isen, sadık dost isen
Bekle dost kapısını sadık dost isen
Gönüller tamir et ehli dil isen
Sevda sahrasından mecnun değilsen
***
Ne leylayı çağır canım ne çölü incit, ne çölü incit
Sevda sahrasından mecnun değilsen
Ne leylayı çağır canım ne çölü incit, ne çölü incit
-
Değirmen başında vurdular beni oy, vurdular beni oy
Kilimli çarşafa oğul, oğul, oğul sardılar beni
Kilimli çarşafa oğul, oğul, oğul sardılar beni
***
Vurma zalım vurma
Nar danesiyem oy, nar danesiyem oy
Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem
Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem
***
Atımı bağladım nar ağacına oy, nar ağacına oy
Yâr götürdü beni oğul, oğul, oğul darağacına
Yâr götürdü beni oğul, oğul, oğul darağacına
***
Vurma Ragıp vurma
Nar danesiyem of, nar danesiyem of
Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem
Anamın, babamın oğul, oğul, oğul bir danesiyem
-
Yastığım uyandırdı beni,
Bugün görüşgünümüz.
Safaklar doğurdu gözlerim,
Seni hayalimde.
Yağmurlarla gelen hüzün,
Tükenmez gece gündüzüm,
Kederden bu gece uzun,
Görsün gözüm yüzünü,
Ki sevdam tuz bassın yarama..
***
Sen yine sür sür sür sür,
Sür umut tarlalarını
Ki ufukta belirsin güneş
-
Şair olsam, gelsem sana
Şiirler, türküler söylesem
Zenci dişi aydınlığı alnında
Ve kestane gözlerinde bakışım
***
Akşam olsam, gelsem sana
Uyusan, ben de uyusam
Usulcana öpsem seni
Aşıkcana kucaklasam
***
O seni gülüm, o seni
Kirpiklerin gözleri
Kucaklaması gibi
Kucaklarım seni
***
O seni gülüm, o seni
Kirpiklerin gözleri
Kucaklaması gibi
Kucaklarım seni
***
Akşam olsam, gelsem sana
Uyusan, ben de uyusam
Usulcana öpsem seni
Aşıkcana kucaklasam
***
O seni gülüm, o seni
Kirpiklerin gözleri
Kucaklaması gibi
Kucaklarım seni
***
O seni gülüm, o seni
Kirpiklerin gözleri
Kucaklaması gibi
Kucaklarım seni
***
O seni gülüm, o seni
Kirpiklerin gözleri
Kucaklaması gibi
Kucaklarım seni
***
O seni gülüm, o seni
Kirpiklerin gözleri
Kucaklaması gibi
Kucaklarım seni
***
O seni gülüm, o seni
Kirpiklerin gözleri
Kucaklaması gibi
Kucaklarım seni
-
Çeke çeke ben bu dertten ölürüm
Seversen Ali'yi değme yarema
Ali'nin yoluna serim veririm
Seversen Ali'yi değme yarema
***
Ali'nin yoluna serim veririm
Seversen Ali'yi değme yarema
***
Bu yurt senin değil konar göçersin
Körpe kuzulardan nasıl geçersin
Ali'nin dolusun bir gün içersin
Seversen Ali'yi değme yarema
***
Ali'nin dolusun bir gün içersin
Seversen Ali'yi değme yarema
***
Ilgıt ılgıt oldu akıyor kanım
Pir yoluna kurban verilir serim
Benim derdim bana yeter efendim
Seversen Ali'yi değme yarema
***
Benim derdim bana yeter efendim
Seversen Ali'yi değme yarema
***
Abdal Pir Sultanım ya dost deftere yazar
Hilebaz yar ile olur mu pazar
Pir melhem çalmazsa yaralar azar
Seversen Ali'yi değme yarema
***
Pir melhem çalmazsa yaralar azar
Seversen Ali'yi değme yarema