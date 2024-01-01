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7/24 Dinle Seçmeler

Seçmeler Şarkı Sözleri

Hasret Gültekin Seçmeler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hasret Gültekin Seçmeler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seçmeler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hasret Gültekin

Hasret Gültekin

Seçmeler

  • Sür Umut Tarlalarını

  • Deli Devriş (Doğaçlama)

  • Paramparça

  • Otuz Üç Kurşun

  • Derman Sendedir

  • Şu Kanlı Zalim

  • Eklemedir Koca Kavak

  • Rüzgarın Kanatlarında

  • Üçlü Mey ( Doğaçlama)

  • Gün Olaydı

  • Gönül Çalamazsın

  • Değirmen Başında

  • İnsanoğluyum

  • Kucaklarım Seni

  • Çeke Çeke

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