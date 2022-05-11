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Hasret

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01

Kolaysa Gel

Hasret 04:45
02

Biri Var Mı Aranızda

Hasret 03:41
03

Hesabım Bitmedi

Hasret 04:00
04

Bu Zamanda

Hasret 03:48
05

Adını Unuttum

Hasret 03:55
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