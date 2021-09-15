×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Hatay Türküleri

Hatay Türküleri

Yöresel Türküler

Takip Et Şarkı Sözleri

Hatay halk müziği Çukurova bölgesi, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Halep özellikleri taşır. Bazı türkülerde Rumeli esintileri görülebilmektedir. Harman, doğa, aşk, hasat, düğünler, ölümler, hasat, bereket türkülerin ana konularını oluşturur. Yöre müziğinde sık görülen 2 ve 4 zamanlı ana usuller yanında halk müziğinde seyrek kullanılan usul ve kalıplara da rastlanır. Uzun havalar genellikle tiz perdeden bir perdeden bir feryat biçiminde başlayıp yavaş yavaş karar sesine doğru iner. Depki havalarına döndürmeli geleneği vardır. Yörenin ünlü türkülerinden bazıları; Al Mendili Mendili, Hey Güzel Han, Lofçalı, Kaleden İndirdiler Emmo, Gül Kuruttum, Mavilim Yaktın Beni, Altın Tasta Gül Kuruttum, Aman Aman Bağdatlı, Eli Elime Değdi, Pınara Vurdum Kazmayı, Hanım Arabaya Binmiş, Allı Da Yemenim Allı türküleridir.

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şu Karşıki Dağda Kar Var

Hatay Türküleri 03:56
02

Tütüncüden Tütün Aldım

Hatay Türküleri 04:09
03

Pınara Vurdum Kazmayı

Hatay Türküleri 03:24
04

Kaleden İndirdiler

Hatay Türküleri 02:37
05

Hey Güzel Han

Hatay Türküleri 03:04
... KAPAT
**
Daha Fazla

Çalma Listeleri

Hatay Türküleri

Hatay Türküleri

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı