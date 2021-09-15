Hatay Türküleri

Hatay halk müziği Çukurova bölgesi, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Halep özellikleri taşır. Bazı türkülerde Rumeli esintileri görülebilmektedir. Harman, doğa, aşk, hasat, düğünler, ölümler, hasat, bereket türkülerin ana konularını oluşturur. Yöre müziğinde sık görülen 2 ve 4 zamanlı ana usuller yanında halk müziğinde seyrek kullanılan usul ve kalıplara da rastlanır. Uzun havalar genellikle tiz perdeden bir perdeden bir feryat biçiminde başlayıp yavaş yavaş karar sesine doğru iner. Depki havalarına döndürmeli geleneği vardır. Yörenin ünlü türkülerinden bazıları; Al Mendili Mendili, Hey Güzel Han, Lofçalı, Kaleden İndirdiler Emmo, Gül Kuruttum, Mavilim Yaktın Beni, Altın Tasta Gül Kuruttum, Aman Aman Bağdatlı, Eli Elime Değdi, Pınara Vurdum Kazmayı, Hanım Arabaya Binmiş, Allı Da Yemenim Allı türküleridir.