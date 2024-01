Tütüncüden tütün aldım yüz dirhem (yüz dirhem) (Of aman) Alam seni diyar diyar (aman) gezdirem (Haydindi gezdirem) Ak gerdana altın inci dizdirem (dizdirem) *** (Of aman) Aynalı kahveye gitsek (aman) bu pazar (Haydindi bu pazar) (Of Aman) Salınıp yanıma gelsen (aman) ne zarar (Haydindi ne zarar) *** Daracık sokağı asma bürüdü (bürüdü) (Of aman) Yaka açmış beyaz gerdan (aman) göründü (Haydindi göründü) Herkes sevdiğini aldı yürüdü (yürüdü) *** (Of aman) Aynalı kahveye gitsek (aman) bu pazar (Haydindi bu pazar) (Of Aman) Salınıp yanıma gelsen (aman) ne zarar (Haydindi ne zarar)