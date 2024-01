Aylardir kapim calmadi Sensizlik dört yani sardi off Ömrümü senle harcadim,cekmedigim cilem kalmadi off Ömrümü senle harcadim,cekmedigim cilem kalmadi *** Unutulur zannetme,kurtulursun zannetme Yanina kalir mi sandin,allah'in dedigi olur *** Aylardir kapim calmadi *** Sensizlik büyük hataydi off Ömrümü senle harcadim,cekmedigim cilem kalmadi off Ömrümü senle harcadim,cekmedigim cilem kalmadi *** Unutulur zannetme,kurtulursun zannetme Yanina kalir mi sandin,allah'in dedigi olur