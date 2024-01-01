Canımın Ötesi Şarkı Sözleri
Hatice Canımın Ötesi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hatice Canımın Ötesi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Canımın Ötesi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Aylardir kapim calmadi
Sensizlik dört yani sardi off
Ömrümü senle harcadim,cekmedigim cilem kalmadi off
Ömrümü senle harcadim,cekmedigim cilem kalmadi
***
Unutulur zannetme,kurtulursun zannetme
Yanina kalir mi sandin,allah'in dedigi olur
***
Aylardir kapim calmadi
***
Sensizlik büyük hataydi off
Ömrümü senle harcadim,cekmedigim cilem kalmadi off
Ömrümü senle harcadim,cekmedigim cilem kalmadi
***
Unutulur zannetme,kurtulursun zannetme
Yanina kalir mi sandin,allah'in dedigi olur
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Bir anlamı yok artık öpüşünün
Anlamı yok artık sevişinin
Gül değil sana dikenleri
Saplamadan git gönlümden
***
Gül değil sana dikenleri
Saplamadan git gönlümden
***
Eller yansın, eller kansın
Eller baksın gözlerine
Haketmedin bu sevgimi
Yolun açık olsun bensizliğe
***
Eller yansın, eller kansın
Eller baksın gözlerine
Haketmedin bu sevgimi
Yolun açık olsun bensizliğe
***
Bir anlamı yok gülüşünün
Anlamı yok artık gidişinin
O yalan sahte sözlerini
Haykırmadan git gönlümden
***
O yalan sahte sözlerini
Haykırmadan git gönlümden
***
Eller yansın, eller kansın
Eller baksın gözlerine
Haketmedin bu sevgimi
Yolun açık olsun bensizliğe
***
Eller yansın, eller kansın
Eller baksın gözlerine
Haketmedin bu sevgimi
Yolun açık olsun bensizliğe
***
Eller yansın, eller kansın
Eller baksın gözlerine
Haketmedin bu sevgimi
Yolun açık olsun bensizliğe
-
Şakayla karışık bir sorum olacak
Kaç kere aldattın söyle
Dayanamam artık güvenemem bu defa
Doğru da olsa sözlerine
***
Kapımda yattın
***
Bana caka sattın
Şu kalbimi çaldın
Kaç kere aldattın be adam
Üçten sonra sayamadım
***
Ben sana ne demiştim
Ne nasihat etmiştim
Dinlemedin hiç beni
Kurtlar götürsün seni
-
Günahsa günah olsun
Ben onu seviyorum
Evliymiş ama olsun
Ben ona tapıyorum
Onsuz olamıyorum
Günahsa günah olsun
Ben onu seviyorum
Evliymiş ama olsun
Ben ona tapıyorum
Onsuz olamıyorum
***
Bilseydim özler miydim seni?
Bilseydim sevmezdim, inan, seni
Bilseydim kaçırırdım gözlerimi
Unutmak için
Bilseydim özler miydim seni?
Bilseydim sevmezdim, inan, seni
Bilseydim kaçırırdım gözlerimi
Unutmak için
***
Yalvardım, ayrılman için benden
Kaçtıkça, sen aldın beni benden
Ah, vefasız, uzak dur yüreğimden
Ağlamaktayım
***
Günahsa günah olsun
Ben onu seviyorum
Evliymiş ama olsun
Ben ona tapıyorum
Onsuz olamıyorum
***
Bilseydim özler miydim seni?
Bilseydim sevmezdim, inan, seni
Bilseydim kaçırırdım gözlerimi
Unutmak için
***
Bilseydim özler miydim seni?
Bilseydim sevmezdim, inan, seni
Bilseydim kaçırırdım gözlerimi
Unutmak için
***
Yalvardım, ayrılman için benden
Kaçtıkça, sen aldın beni benden
Ah, vefasız, uzak dur yüreğimden
Ağlamaktayım
-
Seninle heryere hatta ölüme bile giderim
Seninle dertlerin cümlesine gülerim
Yüreğini kuş gibi kalbime kondur bakalım
Sonra seninle gök yüzüne uçalım
***
Sen farklısın farklı, senin yerin ayrı
Hem gülümsün, hem balımsin, karasevdalım
***
Dünya bir yana, sen bir yana, sana yanıyorum (4x)
Kaşın ayrı, gözün ayrı, sana bayılıyorum
-
Eger birgün sende
Benim seni sevdigim
Kadar seversen birini
O zaman anlarsın topraga girip
Boyun bükmeyi Eriyen bu yüregi..
***
Canımın ötesindeki canım
Kalbimi alıp vermedin geri
Beni ben yapan senin tenin
Sensiz kaldı şimdi...
***
Yokum artık ne kadar
İstesemde seninle bu
Nefeste bu bedende
Sesini duyamam çagırsanda
Karanlıgın içinde
***
Canımın ötesindeki canım
Kalbimi alıp vermedin geri
Beni ben yapan senin tenin
Sensiz kaldı şimdi...
-
Bir rüyaydı gördüğüm
Sen benimsin sanmıştım
Yine yaptın bu oyunu
Önceden de yapmıştın
***
Yanımdayken her şey güzel
Çocuk kadar masumsun
Gidince uzaklara
Bir el kadar uzaksın
Gidince uzaklara
Bir el kadar uzaksın
***
Görmemeye yemin ettim
Sevmemeye karar verdim
Bir ismin var gönlümde canım
Onu inan silemedim
Bir resmin var gönlümde
Onu inan silemedim
***
Bu aşk değil kördüğüm
Gerçekleri sakladın
Hani benle mutluydun
Gösterişmiş yaptığın
***
Yanımdayken her şey güzel
Çocuk kadar masumsun
Gidince uzaklara
Bir el kadar uzaksın
Gidince uzaklara
Bir el kadar uzaksın
***
Görmemeye yemin ettim
Sevmemeye karar verdim
Bir ismin var gönlümde canım
Onu inan silemedim
Bir resmin var gönlümde
Onu inan silemedim
***
Görmemeye yemin ettim
Sevmemeye karar verdim
Bir ismin var gönlümde canım
Onu inan silemedim
Bir resmin var gönlümde
Onu inan silemedim