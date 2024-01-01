Bana Derler Hatice Sevdalıyım sevdali Yandim dayanamirum Girdin rüyalarima Gece yatamiyirum *** Bana derler Hatice Sevdim seni delice Aman kimse duymasın Gel kaçalım gizlice *** Boy uzun kaşlar keman Yaman bu uşak yaman Arasıra bir beni Ara beni her zaman *** Bahçede gül ağacı budayiler mi seni Gelecektun gelmedun tutayiler mi seni Söz vermiştun gelmedun tutayiler mi seni

Fidayda Güvercin uçuverdi, kanadın açıverdi Ben yandım aman, ayrılamam Eloğlu değil mi, aman aman Öptü de kaçıverdi *** Oy farfara, farfara Ateş de düştü şalvara Ağzım, dilim kurudu Ben sana yalvara yalvara *** Deniz tuzsuz olur mu? Ah dibi kumsuz olur mu? Ben hocaya danıştım Güzel yârsız kalır mı? *** Güvercinim uyur mu, çağırsam uyanır mı? Ben yandım aman, ayrılamam Sen orada ben bur'da, aman aman Buna can dayanır mı? *** Oy farfara, farfara Ateş de düştü şalvara Ağzım, dilim kurudu Ben sana yalvara yalvara *** Deniz tuzsuz olur mu? Ah dibi kumsuz olur mu? Ben hocaya danıştım Güzel yârsız kalır mı?

Çıt Çıt Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane *** Ekin ektim çöllere de biçtirmedim ellere Ekin ektim çöllere de biçtirmedim ellere Onbeşinde yar sevdim de sezdirmedim ellere Onbeşinde yar sevdim de sezdirmedim ellere *** Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane *** Ekine biraz derlerde güzele beyaz derler Ekine biraz derlerde güzele beyaz derler *** Her kime derdim yansam ben yana yana gez derler Her kime derdim yansam ben yana yana gez derler *** Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane *** Ekin ektim gül bitti de dalına bülbül öttü Ekin ektim gül bitti de dalına bülbül öttü Ötme ey garip bülbül yarim ellere gitti Ötme ey garip bülbül yarim ellere gitti *** Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane

Kiraz Su sızıyor sızıyor Taşların arasından Eğil eğil öpeyim Kaşların arasından *** Oğlan mavilim oğlan Sözüne de kavilim oğlan Enişte bana hişt dedi Yalan aslanım yalan *** Derenin kenarında Kalayladım akzanı Yar senin yüzünden Yedim Ramazan'ı *** Oğlan mavilim oğlan Sözüne de kavilim oğlan Enişte bana hişt dedi Yalan aslanım yalan *** Hergün hergün hep yanımda Baktım baktım doyamadım sana Yolunu kolladım elini salladım Bir kere gülüşüne aşık oldum sana Açıyorsun saçıyorsun ondan sonra kaçıyorsun Herkesin içinde beni tek geçiyorsun Onu bunu bilmem isyanım sana Vermedin aşkını bir kere bana

Zım Zım Gün geçer zamın ağlar ley Yar geçerken ben ağlar Yarımdan ayrılalı ley Gözlerim yaman ağlar *** Vur gardaş sazın teline Zım zım zım ey, zım ey, zım O yar yolunda yok iken Yaşamak neme lazım *** Kemerim var küpem var ley Her ey eğil öpem yar Uzak yoldan gelmişem ley Soğuk sular içem yar *** Gün geçer zamın ağlar ley Yar geçerken ben ağlar Yarımdan ayrılalı ley Gözlerim yaman ağlar

Emiceoğlu Dursun Ne olacak uşaklar, bu Dursunun halleri Kudurdu bekarlıktan, yirtayi yorganlari *** Emiceoğlu Dursun, gezer gezer durursun Evlendurmayin oni, bekarliktan kudursun *** Dursun gezer avare, çalışmadan hazır yer Köyün güzel kızıyla , güya sevdalık çeker *** Dursun tutturdu illa, bu kızı alın bana Evlenmez parasi yok, kiz hiç bakmayi ona *** Yok parası giremez, sevda pazarluğuna Canlı iken gömüldi, bekar mezarluğuna

Sus Sus Gizli sevmişem ben seni Sus sus duymasınlar Dillere düşürme beni Sus sus duymasınlar Sus sus ha duymasınlar *** Boyu uzun ince belli, mıh yüzünde çifte belli Senin ile deli gönlüm Gezmek ister duymasınlar Sus sus ha duymasınlar *** Aklım perişan edersin Gönlümü çoşturan sensin Korkarım ki eller duysun Sus sus duymasınlar Sus sus ha duymasınlar *** Ben çekerim nazlarını Gel öpeyim gözlerini Aşkımızın yeminini Sus sus duymasınlar Sus sus ha duymasınlar

Pınarbaşı Hey hey Pınar başı burma burma yar yar yar aman Yaz gelince öter turnam Leylim leylim leylim aman *** Çayırda buldum seni Ellere vermem seni Kendime alsam seni Sineme sarsam seni *** Aynam düştü yerlere Karıştı gazellere Tabiatım kurusun Bakarım güzellere *** Hey hey Pınarbaşı ben olayım yar yar yar aman Bulanırsam bulanayım Leylim leylim leylim aman

Şekeroğlan Bacada yatan oğlan, gömleği keten oğlan x 2 Anasına darılmış, damda yatan oğlan *** {Aman şeker oğlan} Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan Anasına darılmış, damda yatan oğlan Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan Anasına darılmış, damda yat sen oğlan *** Bacada gezen oğlan, gömleği keten oğlan x 2 Ah gece gelme gündüz gel, horozdan korkan oğlan *** Bacaya serdim kilim gel otur benim gülüm x 2 Ne dedimde darıldın, tutulsun ağzım dilim *** Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan Anasına darılmış, damda yatan oğlan *** {Aman şeker oğlan} yandım bekar oğlan *** Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan Anasına darılmış, damda yatan oğlan *** {Aman şeker oğlan}