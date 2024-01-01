-
Senden usandım pekte yoruldum
Amanda sevsinler çok ta masumdun
Bir dediğimi sen ikide etmezdin
O saf halin kalmadı sen şeytan mı oldun
***
Bana bana bana deyip beni kandırdın
Benden alıp komşunun kızına yarandın
Yere göğe sığmazdın hani şimdi nerdesin
Utanmadan birde kalbimin üstüne yattın
-
Bitti buraya kadar mı?
Bu gönül seni aramaz mı?
Yatağım buz gibi aşkım
Ellerim seni aramaz mı?
Ellerim
***
Bitti buraya kadar mı
Bu gönül seni aramaz mı?
Yatağım buz gibi aşkım
Ellerim seni aramaz mı?
Ellerim
***
Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin
Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın
Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti
Bu gönül onu nasıl nasıl nasıl yok saysın
***
Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin
Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın
Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti
Bu gönül onu nasıl nasıl nasıl yok saysın
***
Şimdi yaralı bak bu yüreğim
Sevmedi sevemedi bu kalbim
Ağlasa yansa da yüreğim
Bir ömür seni bekleyeceğim
Bir ömür
***
Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin
Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın?
Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti
Bu gönül onu nasıl nasıl nasıl yok saysın?
***
Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin
Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın?
Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti
Bu gönül onu nasıl nasıl nasıl yok saysın?
***
Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin
Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın?
Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti
-
Öyle çok diledim seni Allah'tan
Bir anda karşımda buldum seni
Kapıyı çalandım senise açan
Canımın içine taşıdım seni
***
Öyle çok diledim seni Allah'tan
Biranda karşımda buldum seni
Kapıyı çalandım senise açan
İçimin içine kazıdım seni
***
Doyamıyorum bakmaya doyamıyorum
Kıyamıyorum sevmeye kıyamıyorum
Canımın içi bi tanem, bebeğim derdin
Duyamıyorum o sözleri çok arıyorum
***
Doyamıyorum bakmaya doyamıyorum
Kıyamıyorum sevmeye kıyamıyorum
Canımın içi bi tanem, bebeğim derdin
Duyamıyorum o sözleri çok arıyorum
***
Öyle çok diledim seni Allah'tan
Bir anda karşımda buldum seni
Kapıyı çalandım senise açan
Canımın içine taşıdım seni
***
Öyle çok diledim seni Allah'tan
Biranda karşımda buldum seni
Kapıyı çalandım senise açan
İçimin içine kazıdım seni
***
Doyamıyorum bakmaya doyamıyorum
Kıyamıyorum sevmeye kıyamıyorum
Canımın içi bi tanem, bebeğim derdin
Duyamıyorum o sözleri çok arıyorum
***
Doyamıyorum bakmaya doyamıyorum
Kıyamıyorum sevmeye kıyamıyorum
Canımın içi bi tanem, bebeğim derdin
Duyamıyorum o sözleri çok arıyorum
***
Doyamıyorum bakmaya doyamıyorum
Kıyamıyorum sevmeye kıyamıyorum
Canımın içi bi tanem, bebeğim derdin
-
Yüreğimden vurur gitmelerin
Engel olamam, ama gücenirim
Yüreğimden vurur gitmelerin
Engel olamam, ama gücenirim
***
Bir kere de gitmeyim de
Bir kere de beni anla
Beni terketme usul usul yanıma gel beni anla
Beni hisset, beni hisset
***
Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek
Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum
Ceylan gözlerime bakmaman gerek
Boğulmaman gerek, tutulmaman gerek
Bak, anladım
***
Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek
Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum
Ceylan gözlerime bakmaman gerek
Tutulmaman gerek, boğulmaman gerek
Bak, anladım bebeğim, gitmelisin
***
Yüreğimden vurur gitmelerin
Engel olamam, ama gücenirim
Yüreğimden vurur gitmelerin
Engel olamam, ama gücenirim
***
Bir kere de gitmeyim de
Bir kere de beni anla
Beni terketme usul usul yanıma gel beni anla
Beni hisset, beni hisset
***
Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek
Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum
Ceylan gözlerime bakmaman gerek
Boğulmaman gerek, tutulmaman gerek
Bak, anladım
***
Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek
Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum
Ceylan gözlerime bakmaman gerek
Tutulmaman gerek, boğulmaman gerek
Bak, anladım bebeğim, gitmelisin
***
Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek
Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum
Ceylan gözlerime bakmaman gerek
Tutulmaman gerek, boğulmaman gerek
Bak, anladım bebeğim...
-
Gel dedinde gelmedim mi ne söylüyorsun?
Yaptiklarin kac bini gecti haberin olsun
Yine kizdim bak köpürdüm ah deli oldum
Sana son sansi verip bak ne diyorum
***
Gelde otur ah yani basima dinle sözlerimi
Yasanan kötü günleri unut tut ellerimi
***
Senden ayri kaldigim geceler kabusum oldu
Ben unuttum sende unut aci sözleri
***
Aman nazar falan degmesin
O kasina gözüne
Icim gider düser bayilirim
O nazina cilvene
Uzun zaman senin pesindeyim
Sen farkinda degilsin
Bu son kararim bak söylüyorum
Yine de yine benimsin
-
Aklim basimda degilki
Sebebini bilmiyorum
Bize nazar degdi inan
Adim gibi biliyorum
***
Yine bana haram geceler
Senin icin agliyorum
Yar yine bana haram geceler
Senin icin agliyorum
***
Yaniyorum yaniyorum ah yanioyrum yaniyorum
Yar yine bana haram geceler
Senin icin agliyorum
Yar yine bana haram geceler
Senin icin agliyorum
Hatiralar gözlerimde
Dalip dalip gidiyorum
Acimasiz dertlerimle yapayanliz
Yasiyorum yine basim belalarda
Senin icin agliyorum
Yar yine bana haram geceler
Senin icin agliyorum
Yaniyorum yaniyorum ah yaniyorum yaniyorum
Yar yine basim belalarda
Senin icin agliyorum
Yar yine bana haram geceler
Senin icin agliyorum
-
İnsanı yaşatan ümitler gibi
Güneşi getiren saatler gibi
İnsanı yaşatan ümitler gibi
Güneşi getiren saatler gibi
***
Gerçeğe dönüşen vaatler gibi
Geliver yanıma güldür yüzümü
Gerçeğe dönüşen vaatler gibi
Geliver yanıma güldür yüzümü
***
Olmaz hiç kederim
Olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdım aşkı tanısan
Olmaz hiç kederim
Olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdım aşkı tanısan
***
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
***
Bahane arama yol uzun diye
Red etme aşkımı son sözüm diye
Bahane arama yol uzun diye
Red etme aşkımı son sözüm diye
***
Böyle çok sevene bu nazın niye
Geliver yanıma güldür yüzümü
Böyle çok sevene bu nazın niye
Geliver yanıma güldür yüzümü
***
Olmaz hiç kederim
Olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdım aşkı tanısan
Olmaz hiç kederim
Olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdım aşkı tanısan
***
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
-
Yıllar yılı çok emekler harcadım sana
Görüyorum herşey nasılda boşmuş yazık bu çabama
Bıktırdın sen usandırdın bende de kalmadı
Kulağını açta sen beni dinle bu son sözüm sana
***
Dümdüz giderim yada yan çizerim sana ne bundan
Çok beklettin ama ayıp ettin çek git başımdan
***
Anneme sordum babama söyledim nasihat etti
İşi gücü bile yok herifte çene çok ama o da yetmedi
***
Çok kolay unuttum işte söylemiştim ben
Bide gülüyordun inanmıyordun çok biliyorsun sen
Evdeki kuşum alttaki komşum bıkmıştı senden
Alacaklarını al hadi durma çık bu evden
***
Dümdüz giderim yada yan çizerim sana ne bundan
Çok beklettin ama ayıp ettin çek git başımdan
Anneme sordum babama söyledim nasihat etti
İşi gücü bile yok herifte çene çok ama o da yetmedi