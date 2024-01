Bir kızıl goncaya benzer dudağın Açılan her gülüsün sen bu bağın Bir kızıl goncaya benzer dudağın Açılan her gülüsün sen bu bağın *** Kurulur kalplere sevda otağın Kim bilir hangi gönüldür durağın Kurulur kalplere sevda otağın Kim bilir hangi gönüldür durağın *** Her gören "Göğsüme taksam seni" der Kimi "Ateş gibi yaktın beni" der Her gören "Göğsüme taksam seni" der Kimi "Ateş gibi yaktın beni" der *** Kimi billur bakışından söz eder Kim bilir hangi gönüldür durağın Kimi billur bakışından söz eder Kim bilir hangi gönüldür durağın