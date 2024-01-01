Hatice, Vol. 3 Şarkı Sözleri
Hatice Hatice, Vol. 3 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hatice Hatice, Vol. 3 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hatice, Vol. 3 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Cökertmeden ciktimda Halilim aman basim selamt
bitez de yalisina varmadan Halilim aman koptu kiyamet
arkadasim Ibram cavus Allahima emanet
Burasida Asbat degil Halilim
aman bitez yalisi
cigerime ates saldi telli kursun yarasi
gidelim gidel Halilim cökertmeye varalim
kolcular gelirse Halilim nerelere kacalim
teslim olmayalim Halilim aman kursun sacalim
Burasida Asbat degil Halilim
aman bitez yalisi
cigerime ates saldi telli kursun yarasi
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Armudu taşlayalım
Altında kışlayalım
Akşam oldu vaktoldu
***
Eğlenceye başlayalım
Yallah yallah yallah
***
Hoppala yavrum yaz geldi
Çarşıya kiraz geldi
Aldım beş okka kiraz
O da yare az geldi
***
Armudun altı kuyu
Uyu sevdiğim uyu
Ne çabuk sarhoş oldun
***
O içtiğin üzüm suyu
Yallah yallah yallah
***
Hoppala yavrum yaz geldi
Çarşıya kiraz geldi
Aldım beş okka kiraz
O da yare az geldi
***
Armut dalda sallanır
Yere düşer ballanır
O yar beni görünce
***
Hem güler hem nazlanır
Yallah yallah yallah
***
Hoppala yavrum yaz geldi
Çarşıya kiraz geldi
Aldım beş okka kiraz
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Kalenin dibinde bir taş olaydım
Gelene gidene geçene geçene paydaş olaydım
Gelene gidene geçene geçene gardaş olaydım
O koca yiğide yoldaş olaydım
***
Kalk gidah meyhana hanaya
Çeyhana hanaya meyhana hanaya
Baba gönlüm eğlensin
Yarın Hakk'ın divanında divanında divanında
Doğru söylensin
***
Kalenin dibinde üç ağaç incir
Elinde kelepçe kelepçe kelepçe boynunda zincir
Zinciri çok sallama kolların incir
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Havuz başı berberi traş eder heryeri
Ne tararsın boşuna dökülmüş hep telleri
***
Amanın berber berber yarimi bana gönder
Yarına düğünümüz traş et öyle gönder
***
Havuz başında yattım yorganı yere attım
Dün gece neredeydin bak yine yalnız yattım
***
Havuz başı gülleri ötüyor bülbülleri
Yedi yıldır beklerim o yetmişim gülleri
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Goca çamın gürlemesi dal ilen, dal ilen
Goca çamın gürlemesi dal ilen, dal ilen
Goç yiğidin eğlencesi yar ilen
Amanın netmeli nerelere gitmeli?
Sarılıp öpmeli ilimon yar
Amanın netmeli nerelere gitmeli?
Sarılıp öpmeli ilimon yar
***
Hemen netmeli nerelere gitmeli?
Sarılıp öpmeli ilimon yar
Hemen netmeli nerelere gitmeli?
Sarılıp öpmeli ilimon yar
***
Dolan gel sevdiğim Burdur'dan, oy
Geçilmişiz de şu gençlik çağından, oy
Bizde beklerizde ayram ayını, oy
Yar ile gurbette bayram ayları, oy
Kadersiz ömrüm, oy
***
Goca çamın çıralıca özü var, özü var
Goca çamın çıralıca özü var, özü var
Sevdiğimin kömür gibi gözü var
Amanın netmeli nerelere gitmeli?
Sarılıp öpmeli ilimon yar
Amanın netmeli nerelere gitmeli?
Sarılıp öpmeli ilimon yar
***
Hemen netmeli nerelere gitmeli?
Sarılıp öpmeli ilimon yar
Hemen netmeli nerelere gitmeli?
Sarılıp öpmeli ilimon yar
-
Bom bili bili bili bom bom
Bom bili bili bili bom
Şu dereler şu düzler amman amman amman
Kem küm dökülen sözler
***
Yine mi sürmelendi amman amman amman
Ocak söndüren gözler
***
Çarşıdan aldım bakır amman amman amman
Yarimin gözü çakır
***
O çakır gözlerine amman amman amman
Kurban olsun bu fakir
***
Şu derenin bükleri amman amman amman
Ötüşür keklikleri
***
Hiç aklımdan çıkmıyor amman amman amman
O yarin dedikleri
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