Yüreğimden vurur gitmelerin Engel olamam, ama gücenirim Yüreğimden vurur gitmelerin Engel olamam, ama gücenirim *** Bir kere de gitmeyim de Bir kere de beni anla Beni terketme usul usul yanıma gel beni anla Beni hisset, beni hisset *** Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum Ceylan gözlerime bakmaman gerek Boğulmaman gerek, tutulmaman gerek Bak, anladım *** Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum Ceylan gözlerime bakmaman gerek Tutulmaman gerek, boğulmaman gerek Bak, anladım bebeğim, gitmelisin *** Yüreğimden vurur gitmelerin Engel olamam, ama gücenirim Yüreğimden vurur gitmelerin Engel olamam, ama gücenirim *** Bir kere de gitmeyim de Bir kere de beni anla Beni terketme usul usul yanıma gel beni anla Beni hisset, beni hisset *** Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum Ceylan gözlerime bakmaman gerek Boğulmaman gerek, tutulmaman gerek Bak, anladım *** Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum Ceylan gözlerime bakmaman gerek Tutulmaman gerek, boğulmaman gerek Bak, anladım bebeğim, gitmelisin *** Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum Ceylan gözlerime bakmaman gerek Tutulmaman gerek, boğulmaman gerek Bak, anladım bebeğim...