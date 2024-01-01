Dönmemen Gerek Şarkı Sözleri
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Yüreğimden vurur gitmelerin
Engel olamam, ama gücenirim
Yüreğimden vurur gitmelerin
Engel olamam, ama gücenirim
***
Bir kere de gitmeyim de
Bir kere de beni anla
Beni terketme usul usul yanıma gel beni anla
Beni hisset, beni hisset
***
Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek
Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum
Ceylan gözlerime bakmaman gerek
Boğulmaman gerek, tutulmaman gerek
Bak, anladım
***
Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek
Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum
Ceylan gözlerime bakmaman gerek
Tutulmaman gerek, boğulmaman gerek
Bak, anladım bebeğim, gitmelisin
***
Yüreğimden vurur gitmelerin
Engel olamam, ama gücenirim
Yüreğimden vurur gitmelerin
Engel olamam, ama gücenirim
***
Bir kere de gitmeyim de
Bir kere de beni anla
Beni terketme usul usul yanıma gel beni anla
Beni hisset, beni hisset
***
Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek
Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum
Ceylan gözlerime bakmaman gerek
Boğulmaman gerek, tutulmaman gerek
Bak, anladım
***
Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek
Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum
Ceylan gözlerime bakmaman gerek
Tutulmaman gerek, boğulmaman gerek
Bak, anladım bebeğim, gitmelisin
***
Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek
Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum
Ceylan gözlerime bakmaman gerek
Tutulmaman gerek, boğulmaman gerek
Bak, anladım bebeğim...