-
Güvercin uçuverdi, kanadın açıverdi
Ben yandım aman, ayrılamam
Eloğlu değil mi, aman aman
Öptü de kaçıverdi
***
Oy farfara, farfara
Ateş de düştü şalvara
Ağzım, dilim kurudu
Ben sana yalvara yalvara
***
Deniz tuzsuz olur mu?
Ah dibi kumsuz olur mu?
Ben hocaya danıştım
Güzel yârsız kalır mı?
***
Güvercinim uyur mu, çağırsam uyanır mı?
Ben yandım aman, ayrılamam
Sen orada ben bur'da, aman aman
Buna can dayanır mı?
***
Oy farfara, farfara
Ateş de düştü şalvara
Ağzım, dilim kurudu
Ben sana yalvara yalvara
***
Deniz tuzsuz olur mu?
Ah dibi kumsuz olur mu?
Ben hocaya danıştım
Güzel yârsız kalır mı?
-
Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane
Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane
***
Ekin ektim çöllere de biçtirmedim ellere
Ekin ektim çöllere de biçtirmedim ellere
Onbeşinde yar sevdim de sezdirmedim ellere
Onbeşinde yar sevdim de sezdirmedim ellere
***
Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane
Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane
***
Ekine biraz derlerde güzele beyaz derler
Ekine biraz derlerde güzele beyaz derler
***
Her kime derdim yansam ben yana yana gez derler
Her kime derdim yansam ben yana yana gez derler
***
Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane
Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane
***
Ekin ektim gül bitti de dalına bülbül öttü
Ekin ektim gül bitti de dalına bülbül öttü
Ötme ey garip bülbül yarim ellere gitti
Ötme ey garip bülbül yarim ellere gitti
***
Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane
Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane
-
Su sızıyor sızıyor
Taşların arasından
Eğil eğil öpeyim
Kaşların arasından
***
Oğlan mavilim oğlan
Sözüne de kavilim oğlan
Enişte bana hişt dedi
Yalan aslanım yalan
***
Derenin kenarında
Kalayladım akzanı
Yar senin yüzünden
Yedim Ramazan'ı
***
Oğlan mavilim oğlan
Sözüne de kavilim oğlan
Enişte bana hişt dedi
Yalan aslanım yalan
***
Hergün hergün hep yanımda
Baktım baktım doyamadım sana
Yolunu kolladım elini salladım
Bir kere gülüşüne aşık oldum sana
Açıyorsun saçıyorsun ondan sonra kaçıyorsun
Herkesin içinde beni tek geçiyorsun
Onu bunu bilmem isyanım sana
Vermedin aşkını bir kere bana
-
Gün geçer zamın ağlar ley
Yar geçerken ben ağlar
Yarımdan ayrılalı ley
Gözlerim yaman ağlar
***
Vur gardaş sazın teline
Zım zım zım ey, zım ey, zım
O yar yolunda yok iken
Yaşamak neme lazım
***
Kemerim var küpem var ley
Her ey eğil öpem yar
Uzak yoldan gelmişem ley
Soğuk sular içem yar
***
Gün geçer zamın ağlar ley
Yar geçerken ben ağlar
Yarımdan ayrılalı ley
Gözlerim yaman ağlar
-
Sevdalıyım sevdali
Yandim dayanamirum
Girdin rüyalarima
Gece yatamiyirum
***
Bana derler Hatice
Sevdim seni delice
Aman kimse duymasın
Gel kaçalım gizlice
***
Boy uzun kaşlar keman
Yaman bu uşak yaman
Arasıra bir beni
Ara beni her zaman
***
Bahçede gül ağacı budayiler mi seni
Gelecektun gelmedun tutayiler mi seni
Söz vermiştun gelmedun tutayiler mi seni
-
Ne olacak uşaklar, bu Dursunun halleri
Kudurdu bekarlıktan, yirtayi yorganlari
***
Emiceoğlu Dursun, gezer gezer durursun
Evlendurmayin oni, bekarliktan kudursun
***
Dursun gezer avare, çalışmadan hazır yer
Köyün güzel kızıyla , güya sevdalık çeker
***
Dursun tutturdu illa, bu kızı alın bana
Evlenmez parasi yok, kiz hiç bakmayi ona
***
Yok parası giremez, sevda pazarluğuna
Canlı iken gömüldi, bekar mezarluğuna
-
Gizli sevmişem ben seni
Sus sus duymasınlar
Dillere düşürme beni
Sus sus duymasınlar
Sus sus ha duymasınlar
***
Boyu uzun ince belli, mıh yüzünde çifte belli
Senin ile deli gönlüm
Gezmek ister duymasınlar
Sus sus ha duymasınlar
***
Aklım perişan edersin
Gönlümü çoşturan sensin
Korkarım ki eller duysun
Sus sus duymasınlar
Sus sus ha duymasınlar
***
Ben çekerim nazlarını
Gel öpeyim gözlerini
Aşkımızın yeminini
Sus sus duymasınlar
Sus sus ha duymasınlar
-
Hey hey
Pınar başı burma burma yar yar yar aman
Yaz gelince öter turnam
Leylim leylim leylim aman
***
Çayırda buldum seni
Ellere vermem seni
Kendime alsam seni
Sineme sarsam seni
***
Aynam düştü yerlere
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere
***
Hey hey
Pınarbaşı ben olayım yar yar yar aman
Bulanırsam bulanayım
Leylim leylim leylim aman
-
Bacada yatan oğlan, gömleği keten oğlan x 2
Anasına darılmış, damda yatan oğlan
***
{Aman şeker oğlan} Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan
Anasına darılmış, damda yatan oğlan
Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan
Anasına darılmış, damda yat sen oğlan
***
Bacada gezen oğlan, gömleği keten oğlan x 2
Ah gece gelme gündüz gel, horozdan korkan oğlan
***
Bacaya serdim kilim gel otur benim gülüm x 2
Ne dedimde darıldın, tutulsun ağzım dilim
***
Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan
Anasına darılmış, damda yatan oğlan
***
{Aman şeker oğlan} yandım bekar oğlan
***
Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan
Anasına darılmış, damda yatan oğlan
***
{Aman şeker oğlan}
-
Su sızıyor, sızıyor; su sızıyor, sızıyor
Taşların arasından, taşların arasından
Eğil, eğil öpeyim; eğil, eğil öpeyim
Kaşların arasından, kaşların arasından
***
Oğlan mailem, oğlan (oğlan)
Sözüne de kailem, oğlan (oğlan)
Enişte bana "Hişt" dedi (dedi)
Yalan aslanım, yalan (yalan)
***
Oğlan mailem, oğlan (oğlan)
Sözüne de kailem, oğlan (oğlan)
Enişte bana "Hişt" dedi (dedi)
Yalan aslanım, yalan (yalan)
***
Derenin kenarında, derenin kenarında
Kalayladım kazanı, kalayladım kazanı
Yâr senin yüzünden, yâr senin yüzünden
Yedim ı-ramazanı, yedim ı-ramazanı
***
Oğlan mailem, oğlan (oğlan)
Sözüne de kailem, oğlan (oğlan)
Enişte bana "Hişt" dedi (dedi)
Yalan aslanım, yalan (yalan)
***
Oğlan mailem, oğlan (oğlan)
Sözüne de kailem, oğlan (oğlan)
Enişte bana "Hişt" dedi (dedi)
Yalan aslanım, yalan (yalan)
***
Oğlan mailem, oğlan (oğlan)
Sözüne de kailem, oğlan (oğlan)
Enişte bana "Hişt" dedi (dedi)
Yalan aslanım, yalan (yalan)
***
Oğlan mailem, oğlan (oğlan)
Sözüne de kailem, oğlan (oğlan)
Enişte bana "Hişt" dedi (dedi)
Yalan aslanım, yalan (yalan)