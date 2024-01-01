Goca Camın Gürlemesi (Ilimon Yar) Goca çamın gürlemesi dal ilen, dal ilen Goca çamın gürlemesi dal ilen, dal ilen Goç yiğidin eğlencesi yar ilen Amanın netmeli nerelere gitmeli? Sarılıp öpmeli ilimon yar Amanın netmeli nerelere gitmeli? Sarılıp öpmeli ilimon yar *** Hemen netmeli nerelere gitmeli? Sarılıp öpmeli ilimon yar Hemen netmeli nerelere gitmeli? Sarılıp öpmeli ilimon yar *** Dolan gel sevdiğim Burdur'dan, oy Geçilmişiz de şu gençlik çağından, oy Bizde beklerizde ayram ayını, oy Yar ile gurbette bayram ayları, oy Kadersiz ömrüm, oy *** Goca çamın çıralıca özü var, özü var Goca çamın çıralıca özü var, özü var Sevdiğimin kömür gibi gözü var Amanın netmeli nerelere gitmeli? Sarılıp öpmeli ilimon yar Amanın netmeli nerelere gitmeli? Sarılıp öpmeli ilimon yar *** Hemen netmeli nerelere gitmeli? Sarılıp öpmeli ilimon yar Hemen netmeli nerelere gitmeli? Sarılıp öpmeli ilimon yar

Hoppala Armudu taşlayalım Altında kışlayalım Akşam oldu vaktoldu *** Eğlenceye başlayalım Yallah yallah yallah *** Hoppala yavrum yaz geldi Çarşıya kiraz geldi Aldım beş okka kiraz O da yare az geldi *** Armudun altı kuyu Uyu sevdiğim uyu Ne çabuk sarhoş oldun *** O içtiğin üzüm suyu Yallah yallah yallah *** Hoppala yavrum yaz geldi Çarşıya kiraz geldi Aldım beş okka kiraz O da yare az geldi *** Armut dalda sallanır Yere düşer ballanır O yar beni görünce *** Hem güler hem nazlanır Yallah yallah yallah *** Hoppala yavrum yaz geldi Çarşıya kiraz geldi Aldım beş okka kiraz

Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım Kalenin dibinde bir taş olaydım Gelene gidene geçene geçene paydaş olaydım Gelene gidene geçene geçene gardaş olaydım O koca yiğide yoldaş olaydım *** Kalk gidah meyhana hanaya Çeyhana hanaya meyhana hanaya Baba gönlüm eğlensin Yarın Hakk'ın divanında divanında divanında Doğru söylensin *** Kalenin dibinde üç ağaç incir Elinde kelepçe kelepçe kelepçe boynunda zincir Zinciri çok sallama kolların incir

Berber Havuz başı berberi traş eder heryeri Ne tararsın boşuna dökülmüş hep telleri *** Amanın berber berber yarimi bana gönder Yarına düğünümüz traş et öyle gönder *** Havuz başında yattım yorganı yere attım Dün gece neredeydin bak yine yalnız yattım *** Havuz başı gülleri ötüyor bülbülleri Yedi yıldır beklerim o yetmişim gülleri

Çökertme Cökertmeden ciktimda Halilim aman basim selamt bitez de yalisina varmadan Halilim aman koptu kiyamet arkadasim Ibram cavus Allahima emanet Burasida Asbat degil Halilim aman bitez yalisi cigerime ates saldi telli kursun yarasi gidelim gidel Halilim cökertmeye varalim kolcular gelirse Halilim nerelere kacalim teslim olmayalim Halilim aman kursun sacalim Burasida Asbat degil Halilim aman bitez yalisi cigerime ates saldi telli kursun yarasi