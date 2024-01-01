Hani Gitmeyecektin Şarkı Sözleri
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Hatice
Hani Gitmeyecektin
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Bitti buraya kadar mı?
Bu gönül seni aramaz mı?
Yatağım buz gibi aşkım
Ellerim seni aramaz mı?
Ellerim
***
Bitti buraya kadar mı
Bu gönül seni aramaz mı?
Yatağım buz gibi aşkım
Ellerim seni aramaz mı?
Ellerim
***
Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin
Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın
Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti
Bu gönül onu nasıl nasıl nasıl yok saysın
***
Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin
Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın
Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti
Bu gönül onu nasıl nasıl nasıl yok saysın
***
Şimdi yaralı bak bu yüreğim
Sevmedi sevemedi bu kalbim
Ağlasa yansa da yüreğim
Bir ömür seni bekleyeceğim
Bir ömür
***
Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin
Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın?
Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti
Bu gönül onu nasıl nasıl nasıl yok saysın?
***
Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin
Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın?
Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti
Bu gönül onu nasıl nasıl nasıl yok saysın?
***
Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin
Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın?
Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti