Bitti buraya kadar mı? Bu gönül seni aramaz mı? Yatağım buz gibi aşkım Ellerim seni aramaz mı? Ellerim *** Bitti buraya kadar mı Bu gönül seni aramaz mı? Yatağım buz gibi aşkım Ellerim seni aramaz mı? Ellerim *** Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti Bu gönül onu nasıl nasıl nasıl yok saysın *** Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti Bu gönül onu nasıl nasıl nasıl yok saysın *** Şimdi yaralı bak bu yüreğim Sevmedi sevemedi bu kalbim Ağlasa yansa da yüreğim Bir ömür seni bekleyeceğim Bir ömür *** Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın? Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti Bu gönül onu nasıl nasıl nasıl yok saysın? *** Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın? Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti Bu gönül onu nasıl nasıl nasıl yok saysın? *** Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın? Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti