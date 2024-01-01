Haram Geceler Aklim basimda degilki Sebebini bilmiyorum Bize nazar degdi inan Adim gibi biliyorum *** Yine bana haram geceler Senin icin agliyorum Yar yine bana haram geceler Senin icin agliyorum *** Yaniyorum yaniyorum ah yanioyrum yaniyorum Yar yine bana haram geceler Senin icin agliyorum Yar yine bana haram geceler Senin icin agliyorum Hatiralar gözlerimde Dalip dalip gidiyorum Acimasiz dertlerimle yapayanliz Yasiyorum yine basim belalarda Senin icin agliyorum Yar yine bana haram geceler Senin icin agliyorum Yaniyorum yaniyorum ah yaniyorum yaniyorum Yar yine basim belalarda Senin icin agliyorum Yar yine bana haram geceler Senin icin agliyorum

Ton Farkı Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönlüne hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönlüne hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız Aşk alışkanlığı bir denizdir Dalgalı yada dalgasız *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönle hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız Aşk alışkanlığı bir denizdir Dalgalı yada dalgasız *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse

12 Ay Eylül'ün sarı saçları Ekim'in inatçı hüznü Kasım yağmurlarında Öptüm mahsun yüzünü *** Kapın hep bana aralık Her ocakta sevdam tüter Şubat akşamlarında Gülüşlerin bana yeter *** Sebebi oldum ben de İçimdeki sevincin Aşk ateşten gömlekse Giyerim senin için *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Mart'ın camları buğulu Nisan'ın yüzünde bahar Gözlerin sanki bir Mayıs Benim sevdam dağlar kadar *** Haziran'ın başı döner İki gözüm iki Temmuz Ağustos'a selam çakar Beni cayır cayır yakar *** Sebebi oldum ben de İçimdeki sevincin Aşk ateşten gömlekse Giyerim senin için *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın