Hatice, Vol. 2 Şarkı Sözleri
Hatice Hatice, Vol. 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hatice Hatice, Vol. 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hatice, Vol. 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Mendilim yele yele
Düşmüşem gurbet ele
Mendilim yele yele
Düşmüşem gurbet ele
***
Yedi mendil çürüttüm
Göz yaşım sile sile
Göz yaşım sile sile
Yedi mendil çürüttüm
Göz yaşım sile sile
Göz yaşım sile sile
***
Hadi gidi yarim can yarim
Kaşları sürme yarim kaşları sürme yarim
Davul zurna önünde
Halaylar çeker yarim
Halaylar çeker yarim
***
Hadi gidi yarim can yarim
Kaşları sürme yarim kaşları sürme yarim
Davul zurna önünde
Halaylar çeker yarim
Halaylar çeker yarim
***
Mendilimde pare var
Yüreğimde yare var
Mendilimde pare var
Yüreğimde yare var
***
Neden öldürdün kurtuldum
Ne bu derde çare var
Ne bu derde çare var
Neden öldürdün kurtuldum
Ne bu derde çare var
Ne bu derde çare var
***
Hadi gidi yarim can yarim
Kaşları sürme yarim kaşları sürme yarim
Davul zurna önünde
Halaylar çeker yarim
Halaylar çeker yarim
***
Hadi gidi yarim can yarim
Kaşları sürme yarim kaşları sürme yarim
Davul zurna önünde
Halaylar çeker yarim
Halaylar çeker yarim
***
Mendilim sende dursun
Sakla koynunda kalsın
Mendilim sende dursun
Sakla koynunda kalsın
***
Ben murat almamamışam
Bari mendilim alsın
Bari mendilim alsın
Ben murat almamamışam
Bari mendilim alsın
Bari mendilim alsın
***
Hadi gidi yarim can yarim
Kaşları sürme yarim kaşları sürme yarim
Davul zurna önünde
Halaylar çeker yarim
Halaylar çeker yarim
***
Hadi gidi yarim can yarim
Kaşları sürme yarim kaşları sürme yarim
Davul zurna önünde
Halaylar çeker yarim
Halaylar çeker yarim
-
Telgrafın tellerine kuşlar mı konar
İnsan sevdiğine canım böyle mi yapar
***
Yanıma gel yanımda da yanı yanı başıma
Bu gençlikte neler geldi cahil başıma
***
Telgrafın tellerini arşınlamalı
Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı
-
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
Annesinin birtanesini hor görmesinler
***
Uçan da kuşlara malum olsun
Ben annemi özledim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim
***
Annemin yelki olsa açsa da gelse
Babamın bir atı olsa binse de gelse
Kardeşlerim yolsa da bilse de gelse
-
İner gelir inmeden
Penceresi dinmeden
Geldi de geçti görmeden
Dargın mısın kezban yenge
***
Yenge yenge Kezban yenge
Muhtar mı oldun Kezban yenge
Yenge yenge Kezban yenge
Aza mı oldun Kezban yenge
***
Hasır sepet elinde
Gümüş kemer belinde
Cümle alemin dilinde
Muhtar mı oldun kezban yenge
***
Çivi çaktım tavana
Asker gönderdim Vana
Kızın adın Havana
Muhtar mı oldun kezban yenge
-
Tepsi de tepsi fındıklar
Ayşe'de Veli ağamı gıdıklar
***
Aman aman Ayşem şanına
Nasıl alcen Veli Ağamın yanına hey
***
Aman aman Ayşem nar diye
Nasıl alcen Veli Ağama yar diye
***
Denizli acıpayam arası
Veli Ağam harcayamaz başlık parası
***
Tepsi de tepsi pırasa,
Ufecicik yaprağına gar yağsa
Ayşe gız da gocasız galsa,
Gece gündüz Veli Ağama yalvarsa