Mendilim yele yele Düşmüşem gurbet ele Mendilim yele yele Düşmüşem gurbet ele *** Yedi mendil çürüttüm Göz yaşım sile sile Göz yaşım sile sile Yedi mendil çürüttüm Göz yaşım sile sile Göz yaşım sile sile *** Hadi gidi yarim can yarim Kaşları sürme yarim kaşları sürme yarim Davul zurna önünde Halaylar çeker yarim Halaylar çeker yarim *** Hadi gidi yarim can yarim Kaşları sürme yarim kaşları sürme yarim Davul zurna önünde Halaylar çeker yarim Halaylar çeker yarim *** Mendilimde pare var Yüreğimde yare var Mendilimde pare var Yüreğimde yare var *** Neden öldürdün kurtuldum Ne bu derde çare var Ne bu derde çare var Neden öldürdün kurtuldum Ne bu derde çare var Ne bu derde çare var *** Hadi gidi yarim can yarim Kaşları sürme yarim kaşları sürme yarim Davul zurna önünde Halaylar çeker yarim Halaylar çeker yarim *** Hadi gidi yarim can yarim Kaşları sürme yarim kaşları sürme yarim Davul zurna önünde Halaylar çeker yarim Halaylar çeker yarim *** Mendilim sende dursun Sakla koynunda kalsın Mendilim sende dursun Sakla koynunda kalsın *** Ben murat almamamışam Bari mendilim alsın Bari mendilim alsın Ben murat almamamışam Bari mendilim alsın Bari mendilim alsın *** Hadi gidi yarim can yarim Kaşları sürme yarim kaşları sürme yarim Davul zurna önünde Halaylar çeker yarim Halaylar çeker yarim *** Hadi gidi yarim can yarim Kaşları sürme yarim kaşları sürme yarim Davul zurna önünde Halaylar çeker yarim Halaylar çeker yarim