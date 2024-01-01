Mendil Mendilim yele yele Düşmüşem gurbet ele Mendilim yele yele Düşmüşem gurbet ele *** Yedi mendil çürüttüm Göz yaşım sile sile Göz yaşım sile sile Yedi mendil çürüttüm Göz yaşım sile sile Göz yaşım sile sile *** Hadi gidi yarim can yarim Kaşları sürme yarim kaşları sürme yarim Davul zurna önünde Halaylar çeker yarim Halaylar çeker yarim *** Hadi gidi yarim can yarim Kaşları sürme yarim kaşları sürme yarim Davul zurna önünde Halaylar çeker yarim Halaylar çeker yarim *** Mendilimde pare var Yüreğimde yare var Mendilimde pare var Yüreğimde yare var *** Neden öldürdün kurtuldum Ne bu derde çare var Ne bu derde çare var Neden öldürdün kurtuldum Ne bu derde çare var Ne bu derde çare var *** Hadi gidi yarim can yarim Kaşları sürme yarim kaşları sürme yarim Davul zurna önünde Halaylar çeker yarim Halaylar çeker yarim *** Hadi gidi yarim can yarim Kaşları sürme yarim kaşları sürme yarim Davul zurna önünde Halaylar çeker yarim Halaylar çeker yarim *** Mendilim sende dursun Sakla koynunda kalsın Mendilim sende dursun Sakla koynunda kalsın *** Ben murat almamamışam Bari mendilim alsın Bari mendilim alsın Ben murat almamamışam Bari mendilim alsın Bari mendilim alsın *** Hadi gidi yarim can yarim Kaşları sürme yarim kaşları sürme yarim Davul zurna önünde Halaylar çeker yarim Halaylar çeker yarim *** Hadi gidi yarim can yarim Kaşları sürme yarim kaşları sürme yarim Davul zurna önünde Halaylar çeker yarim Halaylar çeker yarim

Telgrafın Tellerine Telgrafın tellerine kuşlar mı konar İnsan sevdiğine canım böyle mi yapar *** Yanıma gel yanımda da yanı yanı başıma Bu gençlikte neler geldi cahil başıma *** Telgrafın tellerini arşınlamalı Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı

Yüksek Yüksek Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler Annesinin birtanesini hor görmesinler *** Uçan da kuşlara malum olsun Ben annemi özledim Hem annemi hem babamı Ben köyümü özledim *** Annemin yelki olsa açsa da gelse Babamın bir atı olsa binse de gelse Kardeşlerim yolsa da bilse de gelse

Kezban Yenge İner gelir inmeden Penceresi dinmeden Geldi de geçti görmeden Dargın mısın kezban yenge *** Yenge yenge Kezban yenge Muhtar mı oldun Kezban yenge Yenge yenge Kezban yenge Aza mı oldun Kezban yenge *** Hasır sepet elinde Gümüş kemer belinde Cümle alemin dilinde Muhtar mı oldun kezban yenge *** Çivi çaktım tavana Asker gönderdim Vana Kızın adın Havana Muhtar mı oldun kezban yenge