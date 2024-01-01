Şakayla Karışık Şakayla karışık bir sorum olacak Kaç kere aldattın söyle Dayanamam artık güvenemem bu defa Doğru da olsa sözlerine *** Kapımda yattın *** Bana caka sattın Şu kalbimi çaldın Kaç kere aldattın be adam Üçten sonra sayamadım *** Ben sana ne demiştim Ne nasihat etmiştim Dinlemedin hiç beni Kurtlar götürsün seni

Eller Yansın Bir anlamı yok artık öpüşünün Anlamı yok artık sevişinin Gül değil sana dikenleri Saplamadan git gönlümden *** Gül değil sana dikenleri Saplamadan git gönlümden *** Eller yansın, eller kansın Eller baksın gözlerine Haketmedin bu sevgimi Yolun açık olsun bensizliğe *** Eller yansın, eller kansın Eller baksın gözlerine Haketmedin bu sevgimi Yolun açık olsun bensizliğe *** Bir anlamı yok gülüşünün Anlamı yok artık gidişinin O yalan sahte sözlerini Haykırmadan git gönlümden *** O yalan sahte sözlerini Haykırmadan git gönlümden *** Eller yansın, eller kansın Eller baksın gözlerine Haketmedin bu sevgimi Yolun açık olsun bensizliğe *** Eller yansın, eller kansın Eller baksın gözlerine Haketmedin bu sevgimi Yolun açık olsun bensizliğe *** Eller yansın, eller kansın Eller baksın gözlerine Haketmedin bu sevgimi Yolun açık olsun bensizliğe

Bilseydim Günahsa günah olsun Ben onu seviyorum Evliymiş ama olsun Ben ona tapıyorum Onsuz olamıyorum Günahsa günah olsun Ben onu seviyorum Evliymiş ama olsun Ben ona tapıyorum Onsuz olamıyorum *** Bilseydim özler miydim seni? Bilseydim sevmezdim, inan, seni Bilseydim kaçırırdım gözlerimi Unutmak için Bilseydim özler miydim seni? Bilseydim sevmezdim, inan, seni Bilseydim kaçırırdım gözlerimi Unutmak için *** Yalvardım, ayrılman için benden Kaçtıkça, sen aldın beni benden Ah, vefasız, uzak dur yüreğimden Ağlamaktayım *** Günahsa günah olsun Ben onu seviyorum Evliymiş ama olsun Ben ona tapıyorum Onsuz olamıyorum *** Bilseydim özler miydim seni? Bilseydim sevmezdim, inan, seni Bilseydim kaçırırdım gözlerimi Unutmak için *** Bilseydim özler miydim seni? Bilseydim sevmezdim, inan, seni Bilseydim kaçırırdım gözlerimi Unutmak için *** Yalvardım, ayrılman için benden Kaçtıkça, sen aldın beni benden Ah, vefasız, uzak dur yüreğimden Ağlamaktayım

Farklısın Seninle heryere hatta ölüme bile giderim Seninle dertlerin cümlesine gülerim Yüreğini kuş gibi kalbime kondur bakalım Sonra seninle gök yüzüne uçalım *** Sen farklısın farklı, senin yerin ayrı Hem gülümsün, hem balımsin, karasevdalım *** Dünya bir yana, sen bir yana, sana yanıyorum (4x) Kaşın ayrı, gözün ayrı, sana bayılıyorum

Canımın Ötesi Eger birgün sende Benim seni sevdigim Kadar seversen birini O zaman anlarsın topraga girip Boyun bükmeyi Eriyen bu yüregi.. *** Canımın ötesindeki canım Kalbimi alıp vermedin geri Beni ben yapan senin tenin Sensiz kaldı şimdi... *** Yokum artık ne kadar İstesemde seninle bu Nefeste bu bedende Sesini duyamam çagırsanda Karanlıgın içinde *** Canımın ötesindeki canım Kalbimi alıp vermedin geri Beni ben yapan senin tenin Sensiz kaldı şimdi...

Allah'ın Dediği Olur Aylardir kapim calmadi Sensizlik dört yani sardi off Ömrümü senle harcadim,cekmedigim cilem kalmadi off Ömrümü senle harcadim,cekmedigim cilem kalmadi *** Unutulur zannetme,kurtulursun zannetme Yanina kalir mi sandin,allah'in dedigi olur *** Aylardir kapim calmadi *** Sensizlik büyük hataydi off Ömrümü senle harcadim,cekmedigim cilem kalmadi off Ömrümü senle harcadim,cekmedigim cilem kalmadi *** Unutulur zannetme,kurtulursun zannetme Yanina kalir mi sandin,allah'in dedigi olur