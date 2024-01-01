Sanane Bundan Yıllar yılı çok emekler harcadım sana Görüyorum herşey nasılda boşmuş yazık bu çabama Bıktırdın sen usandırdın bende de kalmadı Kulağını açta sen beni dinle bu son sözüm sana *** Dümdüz giderim yada yan çizerim sana ne bundan Çok beklettin ama ayıp ettin çek git başımdan *** Anneme sordum babama söyledim nasihat etti İşi gücü bile yok herifte çene çok ama o da yetmedi *** Çok kolay unuttum işte söylemiştim ben Bide gülüyordun inanmıyordun çok biliyorsun sen Evdeki kuşum alttaki komşum bıkmıştı senden Alacaklarını al hadi durma çık bu evden *** Dümdüz giderim yada yan çizerim sana ne bundan Çok beklettin ama ayıp ettin çek git başımdan Anneme sordum babama söyledim nasihat etti İşi gücü bile yok herifte çene çok ama o da yetmedi

Hani Gitmeyecektin Bitti buraya kadar mı? Bu gönül seni aramaz mı? Yatağım buz gibi aşkım Ellerim seni aramaz mı? Ellerim *** Bitti buraya kadar mı Bu gönül seni aramaz mı? Yatağım buz gibi aşkım Ellerim seni aramaz mı? Ellerim *** Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti Bu gönül onu nasıl nasıl nasıl yok saysın *** Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti Bu gönül onu nasıl nasıl nasıl yok saysın *** Şimdi yaralı bak bu yüreğim Sevmedi sevemedi bu kalbim Ağlasa yansa da yüreğim Bir ömür seni bekleyeceğim Bir ömür *** Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın? Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti Bu gönül onu nasıl nasıl nasıl yok saysın? *** Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın? Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti Bu gönül onu nasıl nasıl nasıl yok saysın? *** Hani gitmeyecektin, hani hep sevecektin Yüreğim buna nasıl nasıl nasıl dayansın? Hani bitmeyecekti, hani hep sürecekti

Doyamıyorum Öyle çok diledim seni Allah'tan Bir anda karşımda buldum seni Kapıyı çalandım senise açan Canımın içine taşıdım seni *** Öyle çok diledim seni Allah'tan Biranda karşımda buldum seni Kapıyı çalandım senise açan İçimin içine kazıdım seni *** Doyamıyorum bakmaya doyamıyorum Kıyamıyorum sevmeye kıyamıyorum Canımın içi bi tanem, bebeğim derdin Duyamıyorum o sözleri çok arıyorum *** Doyamıyorum bakmaya doyamıyorum Kıyamıyorum sevmeye kıyamıyorum Canımın içi bi tanem, bebeğim derdin Duyamıyorum o sözleri çok arıyorum *** Öyle çok diledim seni Allah'tan Bir anda karşımda buldum seni Kapıyı çalandım senise açan Canımın içine taşıdım seni *** Öyle çok diledim seni Allah'tan Biranda karşımda buldum seni Kapıyı çalandım senise açan İçimin içine kazıdım seni *** Doyamıyorum bakmaya doyamıyorum Kıyamıyorum sevmeye kıyamıyorum Canımın içi bi tanem, bebeğim derdin Duyamıyorum o sözleri çok arıyorum *** Doyamıyorum bakmaya doyamıyorum Kıyamıyorum sevmeye kıyamıyorum Canımın içi bi tanem, bebeğim derdin Duyamıyorum o sözleri çok arıyorum *** Doyamıyorum bakmaya doyamıyorum Kıyamıyorum sevmeye kıyamıyorum Canımın içi bi tanem, bebeğim derdin

Dönmemen Gerek Yüreğimden vurur gitmelerin Engel olamam, ama gücenirim Yüreğimden vurur gitmelerin Engel olamam, ama gücenirim *** Bir kere de gitmeyim de Bir kere de beni anla Beni terketme usul usul yanıma gel beni anla Beni hisset, beni hisset *** Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum Ceylan gözlerime bakmaman gerek Boğulmaman gerek, tutulmaman gerek Bak, anladım *** Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum Ceylan gözlerime bakmaman gerek Tutulmaman gerek, boğulmaman gerek Bak, anladım bebeğim, gitmelisin *** Yüreğimden vurur gitmelerin Engel olamam, ama gücenirim Yüreğimden vurur gitmelerin Engel olamam, ama gücenirim *** Bir kere de gitmeyim de Bir kere de beni anla Beni terketme usul usul yanıma gel beni anla Beni hisset, beni hisset *** Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum Ceylan gözlerime bakmaman gerek Boğulmaman gerek, tutulmaman gerek Bak, anladım *** Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum Ceylan gözlerime bakmaman gerek Tutulmaman gerek, boğulmaman gerek Bak, anladım bebeğim, gitmelisin *** Ama biliyorum senin bana dönmemen gerek Sevmemen gerek, tutulmaman gerek, anlıyorum Ceylan gözlerime bakmaman gerek Tutulmaman gerek, boğulmaman gerek Bak, anladım bebeğim...

Nazar Değmesin Gel dedinde gelmedim mi ne söylüyorsun? Yaptiklarin kac bini gecti haberin olsun Yine kizdim bak köpürdüm ah deli oldum Sana son sansi verip bak ne diyorum *** Gelde otur ah yani basima dinle sözlerimi Yasanan kötü günleri unut tut ellerimi *** Senden ayri kaldigim geceler kabusum oldu Ben unuttum sende unut aci sözleri *** Aman nazar falan degmesin O kasina gözüne Icim gider düser bayilirim O nazina cilvene Uzun zaman senin pesindeyim Sen farkinda degilsin Bu son kararim bak söylüyorum Yine de yine benimsin

Haram Geceler Aklim basimda degilki Sebebini bilmiyorum Bize nazar degdi inan Adim gibi biliyorum *** Yine bana haram geceler Senin icin agliyorum Yar yine bana haram geceler Senin icin agliyorum *** Yaniyorum yaniyorum ah yanioyrum yaniyorum Yar yine bana haram geceler Senin icin agliyorum Yar yine bana haram geceler Senin icin agliyorum Hatiralar gözlerimde Dalip dalip gidiyorum Acimasiz dertlerimle yapayanliz Yasiyorum yine basim belalarda Senin icin agliyorum Yar yine bana haram geceler Senin icin agliyorum Yaniyorum yaniyorum ah yaniyorum yaniyorum Yar yine basim belalarda Senin icin agliyorum Yar yine bana haram geceler Senin icin agliyorum

Beni Kandıran Senden usandım pekte yoruldum Amanda sevsinler çok ta masumdun Bir dediğimi sen ikide etmezdin O saf halin kalmadı sen şeytan mı oldun *** Bana bana bana deyip beni kandırdın Benden alıp komşunun kızına yarandın Yere göğe sığmazdın hani şimdi nerdesin Utanmadan birde kalbimin üstüne yattın