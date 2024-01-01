Dokuz da Dokuz Şarkı Sözleri
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Haydar Karadağ
Dokuz da Dokuz
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Bana senden hatıra kırık dökük bir sevda
Kavgalıyım baştan beri
Yıkıp geçen aşklarda
Bana senden hatıra
Kırık dökük bir sevda
Kavgalıyım baştan beri
Yıkıp geçen aşklarda
***
Ben bildiğin kendimde değilim
Sevgine hevesliyim
Ben bir deliyim
Ben bir deliyim
Sevgine hevesliyim
Senden hevesli
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koparıldım ben senden
ümit kesme sen benden
kendimizi ararken buluruz yine
eririz sevdamızın içinde
kimseler anlamadı ki
bir yol bulamadı ki
sandılar anlayamadık, tanıyamadık birbirimizi
nehirler denizlere varır
yağmuru topraklar alır
dünya koparılmaz güneş'ten
yollarımız er geç bize varır