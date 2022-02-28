Hayko Cepkin

Platonik Şarkı Sözleri
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Yarın olsun bir göreyim, o bilmesin kimim
Yansır bak bir parçam, hiç mi görmedin
Bugün olur belki de
***
Bir gün olsun ben isterim, tenin tenim gibi
Kanunsa bir parçan, mahkûmun benim
Hapis olur kendine
***
Kim olduysa, hayalim gibi değil
Umut sabrımsa bir ömür boyu değil
***
Beni sevsin, beni duysun, bana gülsün of gülüm
Biri beni görsün, yüzü bana dönsün, benim olsun of
Yarın olur belki de
***
Biri beni sevsin, beni duysun, bana gülsün of gülüm
Biri beni görsün, yüzü bana dönsün, benim olsun of
Yarın olur belki de