Hayko Cepkin

Yarın olsun bir göreyim, o bilmesin kimim Yansır bak bir parçam, hiç mi görmedin Bugün olur belki de *** Bir gün olsun ben isterim, tenin tenim gibi Kanunsa bir parçan, mahkûmun benim Hapis olur kendine *** Kim olduysa, hayalim gibi değil Umut sabrımsa bir ömür boyu değil *** Beni sevsin, beni duysun, bana gülsün of gülüm Biri beni görsün, yüzü bana dönsün, benim olsun of Yarın olur belki de *** Biri beni sevsin, beni duysun, bana gülsün of gülüm Biri beni görsün, yüzü bana dönsün, benim olsun of Yarın olur belki de