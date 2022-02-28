Hayko Cepkin

Geç Kaldım Şarkı Sözleri
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Ellerim güçsüz, bileklerim ince
Tutamam ki kolundan, kaçırayım sinsice
Gözlerim görmez, kulaklarım duymaz
Ağzım laf yapmaz iken nerden hak ettim seni
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Geç kaldım her anına
Geç kaldım her anına
Geç kaldım her anına
Geç kaldım efkarına
***
Gökyüzü gibi gözlerinin içi
Tutamam ki yıldızdan, halim kaybolmuş gibi
Sen ağlama, ben ağlarım
Gül ki gülsün yüzüm, bende biriktir seni
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Geç kaldım her anına
Geç kaldım her anına
Geç kaldım her anına
Geç kaldım göz yaşına