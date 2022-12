Hayko Cepkin

Ellerim güçsüz, bileklerim ince Tutamam ki kolundan, kaçırayım sinsice Gözlerim görmez, kulaklarım duymaz Ağzım laf yapmaz iken nerden hak ettim seni *** Geç kaldım her anına Geç kaldım her anına Geç kaldım her anına Geç kaldım efkarına *** Gökyüzü gibi gözlerinin içi Tutamam ki yıldızdan, halim kaybolmuş gibi Sen ağlama, ben ağlarım Gül ki gülsün yüzüm, bende biriktir seni *** Geç kaldım her anına Geç kaldım her anına Geç kaldım her anına Geç kaldım göz yaşına