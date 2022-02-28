Hayko Cepkin

Benim de bugün bir derdim var Bunu bilmek maalesef elinde değil Çürük bir parçam beni terk etti Bunu tekrar yeşertmek elimde değil *** Gönül isterdi balık doğsaydım Maalesef unutmak elimde değil Günlerce çöküp zorda kalsaydım İnan ki çözümüm seninle değil *** Bak yorgun, bitkin, durgunum *** Kaç kurtul, geçmez bu ömür Kimse yok yanımda Aramam Kendimden buldum *** Senin de bugün bir derdin var Bunu bilmek maalesef şeyimde değil Çürük bir parçan seni terk etti Bunu tekrar yeşertmek elinde değil Günlerce çöküp zorda kalsaydın İnan ki çözümün benimle değil *** Bak yorgun, bitkin, durgunsun Kaç kurtul, geçmez bu ömür Kimse yok yanında Arama Kendinden buldun