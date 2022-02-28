Cahil Nadanla Şarkı Sözleri
Hayko Cepkin Cahil Nadanla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hayko Cepkin Cahil Nadanla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Cahil Nadanla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hayko Cepkin
Cahil Nadanla
Tüm Şarkıları
-
Gel gönül cahil nadanla sakın etme sohbeti,
İnsan içre cemiyette hacil düşürür seni.
Dost dost canım dost,
Dost dost alim dost.
***
İçme namerdin suyunu derdine derman olsa da
Fitne fesat torbasında gezer mi kamil insan?
Kamil insandan sayılmaz cahil sözüne uyan.
***
Asi olma ademoğlu,
Boyun eğ Allah'ına.
Çek benliğini sat pazarda,
Gel gir Hakkın rahına.
***
Kör dolaşır kara cahil nerde olsa da her zaman,
İçme namerdin suyunu derdine derman olsa da.