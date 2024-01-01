Hayko Cepkin

Dans Et Şarkı Sözleri
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Kim olduğumu, ne olduğumu
Bilip görmeden sevdin
Bir şansım olsa, neler dilerdim
Mutlu edebilmek için
Hep yanimda ol
O bile şans
Yanlız kalmam çok zor
Belki tükettim
Gençliğini
Çok özür dilerim
Pardon
***
Gördüğünüz mapus bedenim
Prangam sadece beynim
Hayat sahnesi dram da olsa
Bu kez söz güleceğim
***
Dans et
Benimle dans et
Tut şu elimden kurtar dertlerimden
***
Dans et
Benimle dans et
Kimse etmezken
Sen tut şu elimden
***
Ne olur Dans et
Kimse etmezken
Mamo (anne)