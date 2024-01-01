Hayko Cepkin

Kim olduğumu, ne olduğumu Bilip görmeden sevdin Bir şansım olsa, neler dilerdim Mutlu edebilmek için Hep yanimda ol O bile şans Yanlız kalmam çok zor Belki tükettim Gençliğini Çok özür dilerim Pardon *** Gördüğünüz mapus bedenim Prangam sadece beynim Hayat sahnesi dram da olsa Bu kez söz güleceğim *** Dans et Benimle dans et Tut şu elimden kurtar dertlerimden *** Dans et Benimle dans et Kimse etmezken Sen tut şu elimden *** Ne olur Dans et Kimse etmezken Mamo (anne)