Hayko Cepkin

Dans Et (Akustik) Kim olduğumu, ne olduğumu Bilip görmeden sevdin Bir şansım olsa, neler dilerdim Mutlu edebilmek için Hep yanimda ol O bile şans Yanlız kalmam çok zor Belki tükettim Gençliğini Çok özür dilerim Pardon *** Gördüğünüz mapus bedenim Prangam sadece beynim Hayat sahnesi dram da olsa Bu kez söz güleceğim *** Dans et Benimle dans et Tut şu elimden kurtar dertlerimden *** Dans et Benimle dans et Kimse etmezken Sen tut şu elimden *** Ne olur Dans et Kimse etmezken Mamo (anne)

Kabul Olur Yolum Uzun ağır geçer ömür *** Yoruldum Eğilin biraz beni görün *** Yol Değil bu ömür Biçaresizlik *** Dur Durun Kesin final Bu yol ölüm *** Duy Duy Sesim, biraz Kısık, buruk *** Sonunu Görür Yürür Deli, gönül *** Neden mevsim olup da Günüm geçmiyor Ellerime doğup da Neden ölüyor *** Bile bile sonuçta Ömür geçiyor Ağır ağır ağır ağır ağır Ağır ağır *** Kabul mu olur Kabul mu olur Kabul mu olur Evet tamam *** Neden mevsim olup da Günüm geçmiyor Ellerime doğup da Neden ölüyor *** Bile bile sonuçta Ömür geçiyor Ağır ağır ağır ağır ağır Ağır ağır *** Kabul olur Kabul olur Kabul olur Evet Tamam *** Tamam Tamam Tamam Tamam *** Tamam Tamam Tamam Tamam *** Tamam Tamam Tamam Tamam *** Tamam Tamam

Dans Et Kim olduğumu, ne olduğumu Bilip görmeden sevdin Bir şansım olsa, neler dilerdim Mutlu edebilmek için Hep yanimda ol O bile şans Yanlız kalmam çok zor Belki tükettim Gençliğini Çok özür dilerim Pardon *** Gördüğünüz mapus bedenim Prangam sadece beynim Hayat sahnesi dram da olsa Bu kez söz güleceğim *** Dans et Benimle dans et Tut şu elimden kurtar dertlerimden *** Dans et Benimle dans et Kimse etmezken Sen tut şu elimden *** Ne olur Dans et Kimse etmezken Mamo (anne)