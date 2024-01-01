Kabul Olur / Dans Et - EP Şarkı Sözleri
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Hayko Cepkin
Kabul Olur / Dans Et - EP
-
Kim olduğumu, ne olduğumu
Bilip görmeden sevdin
Bir şansım olsa, neler dilerdim
Mutlu edebilmek için
Hep yanimda ol
O bile şans
Yanlız kalmam çok zor
Belki tükettim
Gençliğini
Çok özür dilerim
Pardon
***
Gördüğünüz mapus bedenim
Prangam sadece beynim
Hayat sahnesi dram da olsa
Bu kez söz güleceğim
***
Dans et
Benimle dans et
Tut şu elimden kurtar dertlerimden
***
Dans et
Benimle dans et
Kimse etmezken
Sen tut şu elimden
***
Ne olur Dans et
Kimse etmezken
Mamo (anne)
-
Yolum
Uzun ağır geçer ömür
***
Yoruldum
Eğilin biraz beni görün
***
Yol
Değil bu ömür
Biçaresizlik
***
Dur
Durun
Kesin final
Bu yol ölüm
***
Duy
Duy
Sesim, biraz
Kısık, buruk
***
Sonunu
Görür
Yürür
Deli, gönül
***
Neden mevsim olup da
Günüm geçmiyor
Ellerime doğup da
Neden ölüyor
***
Bile bile sonuçta
Ömür geçiyor
Ağır ağır ağır ağır ağır
Ağır ağır
***
Kabul mu olur
Kabul mu olur
Kabul mu olur
Evet tamam
***
Neden mevsim olup da
Günüm geçmiyor
Ellerime doğup da
Neden ölüyor
***
Bile bile sonuçta
Ömür geçiyor
Ağır ağır ağır ağır ağır
Ağır ağır
***
Kabul olur
Kabul olur
Kabul olur
Evet Tamam
***
Tamam
Tamam
Tamam
Tamam
***
Tamam
Tamam
Tamam
Tamam
***
Tamam
Tamam
Tamam
Tamam
***
Tamam
Tamam
-
Kim olduğumu, ne olduğumu
Bilip görmeden sevdin
Bir şansım olsa, neler dilerdim
Mutlu edebilmek için
Hep yanimda ol
O bile şans
Yanlız kalmam çok zor
Belki tükettim
Gençliğini
Çok özür dilerim
Pardon
***
Gördüğünüz mapus bedenim
Prangam sadece beynim
Hayat sahnesi dram da olsa
Bu kez söz güleceğim
***
Dans et
Benimle dans et
Tut şu elimden kurtar dertlerimden
***
Dans et
Benimle dans et
Kimse etmezken
Sen tut şu elimden
***
Ne olur Dans et
Kimse etmezken
Mamo (anne)
-
Yolum
Uzun ağır geçer ömür
***
Yoruldum
Eğilin biraz beni görün
***
Yol
Değil bu ömür
Biçaresizlik
***
Dur
Durun
Kesin final
Bu yol ölüm
***
Duy
Duy
Sesim, biraz
Kısık, buruk
***
Sonunu
Görür
Yürür
Deli, gönül
***
Neden mevsim olup da
Günüm geçmiyor
Ellerime doğup da
Neden ölüyor
***
Bile bile sonuçta
Ömür geçiyor
Ağır ağır ağır ağır ağır
Ağır ağır
***
Kabul mu olur
Kabul mu olur
Kabul mu olur
Evet tamam
***
Neden mevsim olup da
Günüm geçmiyor
Ellerime doğup da
Neden ölüyor
***
Bile bile sonuçta
Ömür geçiyor
Ağır ağır ağır ağır ağır
Ağır ağır
***
Kabul olur
Kabul olur
Kabul olur
Evet Tamam
***
Tamam
Tamam
Tamam
Tamam
***
Tamam
Tamam
Tamam
Tamam
***
Tamam
Tamam
Tamam
Tamam
***
Tamam
Tamam