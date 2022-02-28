Hayko Cepkin

Bana kötü davranıp durma Zaten iyi değilim Beni anladığını da hiç sanmam of Kim bilir kaç taneyim *** Ne seninle oluyor ne de bensiz Ne kendimle mutluyum ne de sensiz ah Aklımla çözemedim bu işi Deliye vurdum deliliğe vurdum kendimi Deliye vurdum deliliğe vurdum Anladım kararsızım yaralarıma yarasız ah yararsız ah *** Anlayan el sallasın Bana merhaba der gibi Anlayan el sallasın Bana merhaba der gibi *** Anlayan el sallasın Bana merhaba der gibi Anlayan el sallasın Bana merhaba der gibi *** Islığımı fısıldamıştım şişeye Kıyıya çığlığım vurmuş Dokunmayalı çok olmuş ki Kalbim kuş yuvası olmuş kikiki ki *** Doluya koysam almıyor Bu bardak hep yarım dolmuyor ah Aklımla çözemedim bu işi Deliye vurdum deliliğe vurdum kendimi Deliye vurdum deliliğe vurdum Anladım kararsızım yaralarıma yarasız, yararsız *** Anlayan el sallasın Bana merhaba der gibi Anlayan el sallasın Bana merhaba der gibi *** Anlayan el sallasın Bana merhaba der gibi Anlayan el sallasın Bana merhaba der gibi *** Anlayan el sallasın Bana merhaba der gibi Beden gitmeye teşne Hayat kal der gibi *** Anlayan el sallasın Bana merhaba der gibi Beden gitmeye teşne Hayat kal der gibi *** Hayat kal der gibi Hayat kal der gibi Hayat kal der gibi, der gibi