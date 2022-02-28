Hayko Cepkin

Deli Şarkı Sözleri
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Bana kötü davranıp durma
Zaten iyi değilim
Beni anladığını da hiç sanmam of
Kim bilir kaç taneyim
***
Ne seninle oluyor ne de bensiz
Ne kendimle mutluyum ne de sensiz ah
Aklımla çözemedim bu işi
Deliye vurdum deliliğe vurdum kendimi
Deliye vurdum deliliğe vurdum
Anladım kararsızım yaralarıma yarasız ah yararsız ah
***
Anlayan el sallasın
Bana merhaba der gibi
Anlayan el sallasın
Bana merhaba der gibi
***
Anlayan el sallasın
Bana merhaba der gibi
Anlayan el sallasın
Bana merhaba der gibi
***
Islığımı fısıldamıştım şişeye
Kıyıya çığlığım vurmuş
Dokunmayalı çok olmuş ki
Kalbim kuş yuvası olmuş kikiki ki
***
Doluya koysam almıyor
Bu bardak hep yarım dolmuyor ah
Aklımla çözemedim bu işi
Deliye vurdum deliliğe vurdum kendimi
Deliye vurdum deliliğe vurdum
Anladım kararsızım yaralarıma yarasız, yararsız
***
Anlayan el sallasın
Bana merhaba der gibi
Anlayan el sallasın
Bana merhaba der gibi
***
Anlayan el sallasın
Bana merhaba der gibi
Anlayan el sallasın
Bana merhaba der gibi
***
Anlayan el sallasın
Bana merhaba der gibi
Beden gitmeye teşne
Hayat kal der gibi
***
Anlayan el sallasın
Bana merhaba der gibi
Beden gitmeye teşne
Hayat kal der gibi
***
Hayat kal der gibi
Hayat kal der gibi
Hayat kal der gibi, der gibi