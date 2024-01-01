Hayko Cepkin

-
Eller aldı gözlerimi
Görmez oldum yüzlerini
Kim sorduysa duymam dedim
Susar gönlüm, gör güzelim
***
Yok, kimse görmesin yüzümü
Yok, kimse duymaz sesimi
***
Eller aldı gözlerimi
Görmez oldum yüzlerini
Kim sorduysa duymam dedim
Susar gönlüm, gör güzelim
***
Yok, kimse görmesin yüzümü
Yok, kimse duymaz sesimi
***
Eller aldı yüreğimi bilmez oldum gerçeğimi
Kim bulduysa yokum dedim
Bundan sonra gör böyleyim
***
Yok, kimse görmesin yüzümü
Yok, kimse duymaz sesimi
***
Yok kimseler
Kimse duymasın beni
Sensiz yalnızlığımda
Bir of çeksem de
Yine olmaz
İnat ettim sensiz yalnızlığım, ah
-
Hangi rüzgar attı seni?
Niye döndün ki geri?
Kimseler seni sevmedi mi?
Umduğun gibi deli deli
***
Küllenip giderken acılar
Kendi kendime yaşamaya
Donmuş bir gözyaşı gibi
Akmayan şu yaşantıma
***
Alışıyordum, öğreniyordum
Savaşıyordum, kusura bakma başarıyordum
***
Aklım buz gibi yanına koştu
Ellerim ellerine kaçtı
Bu ziyaret amacını aştı
Kaderim yolundan şaştı
***
Yüreğim bana karşı çıktı
Karışmam bu iş beni aştı
Olan oldu ateşini yaktı
Yine aklım çok karıştı
***
Hangi rüzgar attı seni?
Niye döndün ki geri?
Kimseler seni sevmedi mi?
Umduğun gibi deli deli
***
Küllenip giderken acılar
Kendi kendime yaşamaya
Donmuş bir gözyaşı gibi
Akmayan şu yaşantıma
***
Alışıyordum, öğreniyordum
Savaşıyordum, kusura bakma başarıyordum
***
Aklım buz gibi yanına koştu
Ellerim ellerine kaçtı
Bu ziyaret amacını aştı
Kaderim yolundan şaştı
***
Yüreğim bana karşı çıktı
Karışmam bu iş beni aştı
Olan oldu ateşini yaktı
Yine aklım çok karıştı
***
Aklım buz gibi yanına koştu
Ellerim ellerine kaçtı
Bu ziyaret amacını aştı
Kaderim yolundan şaştı
***
Yüreğim bana karşı çıktı
Karışmam bu iş beni aştı
Olan oldu ateşini yaktı
Yine aklım çok karıştı
***
Hangi rüzgar attı seni?
Niye döndün ki geri?
Kimseler seni sevmedi mi?
Umduğun gibi deli deli
Bildiğin gibi seviyorum seni
-
Cennetten çiçek topladım sana
Herkes aşk diye kıvranıp duruyorken
Ben en saf halimi sakladım sana
Sen deneyip deneyip yanılıyorken
***
Kuruttuğum çiçekler
Tarih oldu, derbeder
İçimde bir ocak var
Kim bilir ne gün söner?
***
Aşkım, aşkım diye ağlayacaksın
Başını taşlara her gün vuracaksın
Sesini duyan yok ki, anlayacaksın
***
Sen gittin, şimdi sıra bende
Ben gittim, şimdi sıra sende
***
Aşkım, aşkım diye ağlayacaksın
Başını yastıklara boş koyacaksın
Sesini duyan yok ki, anlayacaksın
***
Sen gittin, şimdi sıra bende
Ben bittim, şimdi sıra sende
***
Kuruttuğum çiçekler
Tarih oldu, derbeder
İçimde bir ocak var
Kim bilir ne gün söner?
***
Aşkım, aşkım diye ağlayacaksın
Başını taşlara her gün vuracaksın
Sesini duyan yok ki, anlayacaksın
***
Sen gittin, şimdi sıra bende
Ben gittim, şimdi sıra sende
***
Aşkım, aşkım diye ağlayacaksın
Başını yastıklara boş koyacaksın
Sesini duyan yok ki, anlayacaksın
***
Sen gittin, şimdi sıra bende
Ben bittim, şimdi sıra sende
***
Aşkım, aşkım diye ağlayacaksın
Başını taşlara her gün vuracaksın
Sesini duyan yok ki, ağlayacaksın
***
Sen gittin, şimdi sıra bende
Ben bittim, şimdi sıra sende
Ben bittim.
Mmm.
-
Aşk insan olsaydı
Ben Çin olurdum
Sen Londra olsan
Ben yağmur olurdum
***
Demedi deme de bana ne dersen de
Ben sen olurdum
Yeniden hayata gelsem
Kaşın gözün olurdum
***
Antipatik olmak istemem ama
Seviyorum diyorum
Makro farkındalığımda ben
Anlıyorum diyorum
***
Demedi deme de bana ne dersen de
Ben sen olurdum
Yeniden hayata gelsem
Aklın fikrin olurdum
***
Demedi deme de bana ne dersen de
Seviyorum diyorum
Demedi deme de bana ne dersen de
Âşık oldum diyorum
***
Aşk kelime değil bir cümledir
Kurmak için iki can gerekir
Aşk her yiğidin harcı değildir
Aslan gibi bi' yürek gerekir
***
Demedi deme de bana ne dersen de
Seviyorum diyorum
Demedi deme de bana ne dersen de
Âşık oldum diyorum
***
Demedi deme de bana ne dersen de
Seviyorum diyorum
Demedi deme de bana ne dersen de
Âşık oldum diyorum
***
Aşk kelime değil bir cümledir
Kurmak için iki can gerekir
Aşk her yiğidin harcı değildir
Aslan gibi bi' yürek gerekir
***
Demedi deme de bana ne dersen de
Seviyorum diyorum
Demedi deme de bana ne dersen de
Âşık oldum diyorum
***
Demedi deme de bana ne dersen de
Seviyorum diyorum
Demedi deme de bana ne dersen de
Âşık oldum diyorum
***
Demedi deme
-
İndirime girmiş eşyalar kadar sezonluk
İklime bağlı indirgenmiş cezalar kadar suçlu, bir o kadar
Güçlüyüm şimdi
Şimdi bu, dünse...
Aşk dedi bir gün birisi
Boş bulundum
Yine omzumdan burkuldum
***
Bakıştık, tanıştık
Yattık daha ilk gece
Namussuzluk ettik
Yetemedik
Ağladık olmadı
Güne dönmeye çalıştık, olmadı
Gitti
Kara bir tren gibi sessizce terk ettik yine aynı garı
Mutluluk fonda kaldı
Karlı, meteorlu, korkulu bir dekor yarattık,
Yok
Saat farkımız çok
Umduğumdan daha da çok, çok
***
Orası İstanbul'a uzak kaldı
Gerçi İstanbul'da kozmopolit, depresif, yaşama sevinçli
Yorgun ve tarih sahibi
Ama yetmedi
Burada kalmasına yetmedi İstanbul
İstanbul ilk defa mağlup ayrıldı kendi sınırlarında aşktan
***
Aşk şehri Paris'miş
Bir kez daha kanıtlandı
O ırak diyarlara çok büyük büyükelçi
Tahlillere büyük cevher
Astığı astık, kestiği kestik, dediği dedik baskın kadın
Ayrılığa ağlardın, peki n'oldu?
***
Ben ırak diyarlara büyük idealist
Tahminlere büyük mücevher
Yandığı yandık, kestiği kestik, dediği dedik gurur adam.
Ayrı kaldık, ayrılık aldık, ayrılık verdik
Apayrı iki insandık
Apaçık ortada kaldık
***
Evvel zaman içinde
Kalbur zaman içinde
Yalan bir aşk yaşarmış
Boğaziçinde
***
Ben hiçbir şeyi bilemez oldum
Aramak ister arayamaz oldum
Aşktan ölür, midesi kazınır
Dilim ekmeğe özsuyunu kurutur oldum
***
O, belli ki verdiği kararın arkasında durmayı bilen
O, belki zorlanan ama iyi bilen
Ama neyi bilen
Boşa seviştik, boşa savaştık, boşa kürek çektik
***
Yanıldık, yine yanıldık
Çoku bölüştük, yoka dönüştük
Ayrıldık daha ilk gece
Elimize ne geçti?
***
Mona lisa'nın üzgün tarafı
Elimize ne geçti?
Monalisa'nın mutlu tarafı
Peki elimize ne geçti?
***
Ağlarken gülmeyi becerebilen bir palyaço maskesi
Peki elimize ne geçti?
Kırık dökük anılar
Van Gogh sarı çiçeklerini bize çizmemiş ki...
***
Elimize ne geçti?
Elimize sadece yok geçti
***
Öyle büyük ki ağrım
Horon tepseler ağlıyorum
İnan ki elimi kolumu zincirledin
İnan ki sustuklarımı sen izin vermedin diye
***
Boğazımda cümleledim
Artık telefon beklemiyorum
Artık telefon etmiyorum, çünkü biz artık olduk
Tabakta kaldık günah olduk
Yazık olduk
***
Biz senle, biz senle iki ayrı olduk
Ben sana susacak kadar
Ben sana susayacak kadar
Ben seni beni susturacak kadar sevdim
***
Öyle büyük ceza ki bu,
İkimize iyiliğimiz için kestiğin
Artık Afrika'dakiler yaşar
Biz ölürüz
***
Evvel zaman içinde
Kalbur zaman içinde
Yalan bir aşk yaşarmış
Boğaziçinde
***
Evvel zaman içinde
Kalbur zaman içinde
Yalan bir aşk yaşarmış
Boğaziçinde
-
Bir hayatım bile yok
Bir canım bile yok
Sen gittin gideli yar
Bir güzel cümlem yok
***
Dilim alışmış bir kere
Aşkım diyorum bin kere
Olur olmaz kimselere
Sudan ucuz sebeplerle
***
İlacımın saati kaçtı
Acıktım ama iştahım kaçtı
Yerini beğenmiş çiçekler bile
İsyan edip dün soldu
***
Dön gel dön gel, alışamam yokluğuna
Affet dön gel, savaşamam yokluğunla
Bu ev sensiz yuva değil, yuvamı istiyorum
Bu can sensiz yaşamıyor
Seni geri istiyorum
***
Bir hayatım bile yok
Bir canım bile yok
Sen gittin gideli yar
Bir güzel cümlem yok
***
Dilim alışmış bir kere
Aşkım diyorum bin kere
Olur olmaz kimselere
Sudan ucuz sebeplerle
***
İlacımın saati kaçtı
Acıktım ama iştahım kaçtı
Yerini beğenmiş çiçekler bile
İsyan edip dün soldu
***
Dön gel dön gel alışamam yokluğuna
Affet dön gel savaşamam yokluğunla
Dön gel dön gel alışamam yokluğuna
Affet dön gel savaşamam yokluğunla
***
Bu ev sensiz yuva değil yuvamı istiyorum
Sensiz bu can yaşamıyor
Seni geri istiyorum
Seni geri istiyorum
***
Dön gel dön gel, alışamam yokluğuna
Affet dön gel, savaşamam yokluğunla
Dön gel dön gel alışamam yokluğuna
Affet dön gel savaşamam yokluğunla
***
Bu ev sensiz yuva değil, yuvamı istiyorum
Sensiz bu can yaşamıyor
Seni geri istiyorum
***
Bir hayatım bile yok
Bir canım bile yok
Sen gittin gideli yar
Güzel bir cümlem yok
-
Güzeller içinden bir seni seçtim
Kalbimi sana, ben sana verdim
Güzeller içinden bir seni seçtim
Kalbimi sana, ben sana verdim
***
Güzeller içinden bir seni seçtim
Kalbimi sana, ben sana verdim
Güzeller içinden bir seni seçtim
Kalbimi sana, bir sana verdim
***
Bi' yerlerde şenlik olsa sebeplensek, eğlensek
Felekten bir gece çalsa (Oh, oh, oh)
Tir tir edip söylenmesen
Kan ter içinde eğlensek
Son gülenin hatrına (Oh, oh, oh)
***
Güzeller içinden bir seni seçtim
Kalbimi sana, ben sana verdim
Güzeller içinden bir seni seçtim
Kalbimi sana, ben sana verdim
***
Güzeller içinden bir seni seçtim
Kalbimi sana, ben sana verdim
Güzeller içinden bir seni seçtim
Kalbimi sana, ben sana verdim
***
Bi' yerlerde şenlik olsa sebeplensek, eğlensek
Felekten bir gece çalsa (Oh, oh, oh)
Tir tir edip söylenmesen
Kan ter içinde eğlensek
Son gülenin hatrına (Oh, oh, oh)
***
Güzeller içinden bir seni seçtim
Kalbimi sana, ben sana verdim
Güzeller içinden bir seni seçtim
Kalbimi sana, ben sana verdim
***
Güzeller içinden bir seni seçtim
Kalbimi sana, ben sana verdim
Güzeller içinden bir seni seçtim
Kalbimi sana, ben sana verdim
***
Bilmez olaydım, sevmez olaydım
Görmez olaydım o güzel gözlerini
Bilmez olaydım, sevmez olaydım
Duymaz olaydım o güzel sözlerini
***
Güzeller içinden bir seni seçtim
Kalbimi sana, ben sana verdim
Güzeller içinden bir seni seçtim
Kalbimi sana, ben sana verdim
***
Güzeller içinden bir seni seçtim
Kalbimi sana, ben sana verdim
Güzeller içinden bir seni seçtim
Kalbimi sana, ben sana verdim
***
Güzeller içinden...
-
Gemi yakıldı, dönüş ümidi hayal oldu
Zaman daraldı, kalbimin anlamı yazık oldu
Yeri dolmadı, gelen olmadı, olamaz ki
Nefes almadan, o sesi duymadan yapamam ki
***
Vücut iklimimin kimyası
Dünyayı ters yüz eden kadın
Hayatımın manası
Bende gizli, bende saklı
***
Sorma, "Kim?" diye sorma
O sensin, bir daha sorma
Sorma, "Kim?" diye sorma
O sensin, bir daha sorma
***
Gemi yakıldı, dönüş ümidi hayal oldu
Zaman daraldı, kalbimin anlamı yazık oldu
Yeri dolmadı, gelen olmadı, olamaz ki
Nefes almadan, o sesi duymadan yapamam ki
***
Vücut iklimimin kimyası
Dünyayı ters yüz eden kadın
Hayatımın manası
Bende gizli, bende saklı
***
Sorma, "Kim?" diye sorma
O sensin, bir daha sorma
Sorma, "Kim?" diye sorma
O sensin, bir daha sorma
-
-
-