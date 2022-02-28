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Onurlu Yıllar (25. Yıl Onur Akın Şarkıları)
Onurlu Yıllar (25. Yıl Onur Akın Şarkıları) Şarkı Sözleri
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Hayko Cepkin
Onurlu Yıllar (25. Yıl Onur Akın Şarkıları)
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El oğlu sevdalardan dem tutar
Aşk büyütür yıldızlardan
Seninse düşlerin yasak, dokunamazsın
***
Birini sevmişsindir geçen yıllarda
Açık bir yara gibidir hala
Hala çok özlersin onu, ağlayamazsın
***
Ey Hayat, sen şavkı sularda bir dolunaysın
Aslında yokum ben bu oyunda
Ömrüm beni yok saysın
***
Tırmandıkça yücelir dağlar
Sen mağlupsun, sen ıssız
Sesinde çığlıklar boğulur ama bağıramazsın
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İçimde kırılıp kalır ağlayan sesin
Susar yüreğimde yüzün, soluğun susar
İçimde kırılıp kalır ağlayan sesin
Susar yüreğimde yüzün, soluğun susar
***
Sarınıp yarama gitsem, çare değil ki
Yüreğimde yangın çıkar, bu şehir yanar
***
Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yüreklim
Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgârım benim
Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yüreklim
Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgârım benim
***
Sensiz yaralıdır zaman, yıllar yaralı
Sararır içimde hüznün, ömrüm sararır
Sensiz yaralıdır zaman, yıllar yaralı
Sararır içimde hüznün, ömrüm sararır
***
Belki kavuşamam sana, ölüm de gelir
Bulutlara yazdım seni, yağmur yüreklim
***
Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yüreklim
Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgârım benim
Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yüreklim
Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgârım benim
***
Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yüreklim
Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgârım benim
Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yüreklim
Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgârım benim
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