Hayko Cepkin

Biz bu şarkıyı 99 yılında Genç yaşta gelin yapılan kızlarımız Çocuklarımız için yazmıştık Geçenlerde bunu hesap ettik 21 yıldır bu şarkıyı söylüyoruz Bu şarkının tarihi tam bir 21 yıl Baya eskimişiz ama hala söylüyoruz Maalesef *** Her günüm artık haram, ziyan, sersefil Se-ni sa-tan-lar u-tansın, ah yarim sen değil Ne çare bu hale durdurun vebali Kör olsun bu gözler görmesin bu hali *** Gelin olmuş gidiyorsun Beyaz kefen giyiyorsun Kimse bilmez görmez ama Sen adın gibi biliyorsun *** Gelin olmuş gidiyorsun Kanadını sürüyorsun Kimse bilmez görmez ama Sen adın gibi biliyorsun *** Üç günlük dünyanın hali Dağılsın yamulsun Çi-vi-si çık-sın her yerin Kor olsun kavrulsun *** Dağ, dağ, dağ üstüne Yol su gök derdime Çare olmaz oldu sorarım kendime *** Söyle derdin mi var Söyle derdin mi var Söyle derdin mi var Söyle derdin mi var Söyle Söyle derdin mi var

Sandık açılsın Dillensin artık bu yürek Taş olup yağsam da her gün Nedir bilmez kalbim taşken kendine Dilden başlar terbiye Dil döken her kulun hatırına *** Sade Yıldızlarındır hediyem Kaldır başın' her gün gör diye Çürüttünüz gömmeden beni Derde derman arar durur bu yürek biçare Her doğuş bir bayram olur Her kayıp bir yıkımdır bir eziyet