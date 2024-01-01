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7/24 Dinle Sakin Olmam Lazım

Sakin Olmam Lazım Şarkı Sözleri

Hayko Cepkin Sakin Olmam Lazım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hayko Cepkin Sakin Olmam Lazım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sakin Olmam Lazım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hayko Cepkin

Hayko Cepkin

Sakin Olmam Lazım

  • Görmüyorsun

  • Fırtınam

  • Yarası Saklım

  • Hüzünle karışık

  • Son Kez

  • Eller Aldı

  • Seninki Dert mi

  • Boşluk

  • Ben Gideyim

  • Hangimiz Masumuz

  • Zaman Geçti

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