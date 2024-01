Hayko Cepkin

Son kez, gölgemden, gölgen koptu Hem de çok derinden Dertliyim, sesin yok, tenin yok Sessizlik son kez *** Tüm o sevgilerimi geri ver, bırak Yoruldum çok, yolun açık olsun Kimse geri dönmez *** Son kez, gölgemden, gölgen koptu Hem de çok derinden Dertliyim, sesin yok, tenin yok Sessizlik son kez *** Her şey biter Sen mi kaldın bir yalnız? Her şey diner Yeter ki sen zamanı ver *** Tüm o sevgilerimi geri ver, bırak Yoruldum çok, yolun açık olsun Kimse geri dönmez *** Her şey biter Sen mi kaldın bir yalnız? Her şey diner Yeter ki sen zamanı ver *** Her şey biter Sen mi kaldın bir yalnız? Her şey diner Yeter ki sen zamanı ver *** This is the nightmare This is the nightmare This is the nightmare This is the nightmare This is the nightmare This is the nightmare