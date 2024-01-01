Hayko Cepkin

-
Kim bilir nerde kirlendi
Kim bilir nerde fişlendi
Gözün tam açık olsa da
Her gün bir damlan pislendi
***
İnan senin için sözlerim
Dinlemek istersen bak beklerim
Önemsiz değil kimse hayatta
Bugünü yarını bil isterim
***
Gör hangimiz tam masumuz
İmkanı bile yok
Söyleme tertemiz olduğunu bana
Gör hangimiz tam masumuz
İmkanı bile yok
Söyleme tertemiz olduğunu bana
***
Kim bilir nerde kirlendi
Kim bilir nerde fişlendi
Gözün tam açık olsa da
Her gün bir damlan pislendi
***
İnan senin için sözlerim
Dinlemek istersen bak beklerim
Önemsiz değil kimse hayatta
Bugünü yarını bil isterim
***
Gör hangimiz tam masumuz
İmkanı bile yok
Söyleme tertemiz olduğunu bana
Gör hangimiz tam masumuz
İmkanı bile yok
Söyleme tertemiz olduğunu bana
-
Çoban oldum gidiyorum
Yapayalnız bu diyardan
Kırbacını vurma yüzüme
Düşürür halim zor aah
Düşürür halim zor aah
***
Kar’ın oldum eriyorum
Güneş olma yamacımda
lrmağın olurum senin
Sularım önünde durma
***
Yolum uzun
Gör güzelim
Vakit doldu ben gideyim
Küçük yaşta ağlar oldum
Fırtınamsın benim
Sen estikçe ben titrerim
***
Çoban oldum gidiyorum
Yapayalnız bu diyardan
Kırbacını vurma yüzüme
Düşürür halim zor ah
Düşürür halim zor ah
***
Karın oldum eriyorum
Güneş olma yamacımda
lrmağın olurum senin
Sularım önünde durma
***
Yolum uzun gör güzelim
Vakit doldu ben gideyim
Küçük yaşta ağlar oldum
Fırtınamsın benim
Sen estikçe ben titrerim
***
Yolum uzun gör güzelim
Vakit doldu ben gideyim
Küçük yaşta ağlar oldum
Fırtınamsın benim
Sen estikçe ben titrerim
-
Kurtarın beni
Tutun elimden düşmeden
Kollayın beni
Korkar oldum ben her şeyden
***
Unutmam seni
Çok acı verdin giderken
Hâlâ çok yeni
Yarası saklı derinde
***
Yok mu bunun ilacı, ah?
Yok mu bunun ilacı, ah?
Yok mu bunun ilacı, ah?
Yok mu bunun ilacı, ah?
***
Kurtarın beni
Tutun elimden düşmeden
Kollayın beni
Korkar oldum ben her şeyden
***
Unutmam seni
Çok acı verdin giderken
Hâlâ çok yeni
Yarası saklı derinde
***
Yok mu bunun ilacı, ah?
Yok mu bunun ilacı, ah?
Yok mu bunun ilacı, ah?
Yok mu bunun ilacı, ah?
-
Bana yol ver
Bana iyi bak
Son vedadır
***
Sana son kez
Sana bir söz
Son defadır
***
Bana yol ver
Bana iyi bak
Son vedadır
***
Sana son kez
Sana bir söz
Son defadır
***
Bırak aksın sel sular
Can evimden vurdular
Bana kalsın dar duvar
Ezilir elbet can çıkar
***
Bana yol ver
Bana iyi bak
Son vedadır
***
Sana son kez
Sana bir söz
Son defadır
***
Bırak aksın sel sular
Can evimden vurdular
Bana kalsın dar duvar
Ezilir elbet can çıkar
***
Bırak aksın sel sular
Can evimden vurdular
Bana kalsın dar duvar
Ezilir elbet can çıkar
-
Son kez, gölgemden, gölgen koptu
Hem de çok derinden
Dertliyim, sesin yok, tenin yok
Sessizlik son kez
***
Tüm o sevgilerimi geri ver, bırak
Yoruldum çok, yolun açık olsun
Kimse geri dönmez
***
Son kez, gölgemden, gölgen koptu
Hem de çok derinden
Dertliyim, sesin yok, tenin yok
Sessizlik son kez
***
Her şey biter
Sen mi kaldın bir yalnız?
Her şey diner
Yeter ki sen zamanı ver
***
Tüm o sevgilerimi geri ver, bırak
Yoruldum çok, yolun açık olsun
Kimse geri dönmez
***
Her şey biter
Sen mi kaldın bir yalnız?
Her şey diner
Yeter ki sen zamanı ver
***
Her şey biter
Sen mi kaldın bir yalnız?
Her şey diner
Yeter ki sen zamanı ver
***
This is the nightmare
This is the nightmare
This is the nightmare
This is the nightmare
This is the nightmare
This is the nightmare
-
Yolum uzun
Ömrüm kısa
Ben vurgunum
Bir cımbıza
***
Üç gün geçti
Göremedim
Arıyorum
Yana yana
***
Yok kimse bilmiyor
Kimse
***
Dur durak bilmez ah bu gönül
Sürünerek bak geçti bir ömür
Suçlu olan bensem söyle bileyim
Tut elimi yanına geleyim
***
Dur durak bilmez ah bu gönül
Sürünerek bak geçti bir ömür
Suçlu olan bensem söyle bileyim
Tut elimi yanına geleyim
***
Ne haldeyim
Bilmiyorsun
Viraneyim
Görmüyorsun
***
Kederdeysem
İçiyorsam
Sebep sensin
Biliyorsun
***
Yok kimse görmüyor
Niye
***
Dur durak bilmez ah bu gönül
Sürünerek bak geçti bir ömür
Suçlu olan bensem söyle bileyim
Tut elimi yanına geleyim
***
Dur durak bilmez ah bu gönül
Sürünerek bak geçti bir ömür
Suçlu olan bensem söyle bileyim
Tut elimi yanına geleyim
-
Eller aldı gözlerimi
Görmez oldum yüzlerini
Kim sorduysa duymam dedim
Susar gönlüm, gör güzelim
***
Yok, kimse görmesin yüzümü
Yok, kimse duymaz sesimi
***
Eller aldı gözlerimi
Görmez oldum yüzlerini
Kim sorduysa duymam dedim
Susar gönlüm, gör güzelim
***
Yok, kimse görmesin yüzümü
Yok, kimse duymaz sesimi
***
Eller aldı yüreğimi bilmez oldum gerçeğimi
Kim bulduysa yokum dedim
Bundan sonra gör böyleyim
***
Yok, kimse görmesin yüzümü
Yok, kimse duymaz sesimi
***
Yok kimseler
Kimse duymasın beni
Sensiz yalnızlığımda
Bir of çeksem de
Yine olmaz
İnat ettim sensiz yalnızlığım, ah
-
İçimden bir ses
Uyanma, diyor ah
Başlayan her şey
Şimdi bitiyor ah
***
İçimden bir ses
Uyanma diyor ah
Başlayan her şey
Şimdi bitiyor ah
***
Susamış dilim
Bir damla su verdin ah
Seven sen olunca
Uyanmak istedim ah
-
-
Ah çeker bu yürek ah canım
Sen bilmezsen kim bilir
Zor zamanlar gördüm ah canım
Söyleyemem dert benimdir
***
Su gibidir berraktır bu gönül
Kana kana iç iyi gelir
Kor alevler yaktı bu gönül
Söndürmeye kim gelir
***
Ateşini gördüm yandım yanında kor ettim
Yalanını bildim bak en sonunda öğrendim
Ateşini gördüm yandım yanında kor ettim
Yalanını bildim bak en sonunda öğrendim
***
Çok sevmeyi isterdim ah canım
Yol vermedin ben neyleyim
Tuz basmadan yarama ah canım
Görünmeden ben gideyim
***
Ateşini gördüm yandım yanında kor ettim
Yalanını bildim bak en sonunda öğrendim
Ateşini gördüm yandım yanında kor ettim
Yalanını bildim bak en sonunda öğrendim
-
Ağır ağır ölür beden
Arama yoktur neden
Bulursun kendiliğinden
Bir yol
***
Keşke dinlesen beni
Kimler üzdüyse seni
Unut geçmişi geriyi
Sen ol
***
Çok zaman
Geçti üstünden
***
Çok zaman
Geçti üstünden
***
Ağır ağır ölür beden
Arama yoktur neden
Bulursun kendiliğinden
Bir yol
***
Keşke dinlesen beni
Kimler üzdüyse seni
Unut geçmişi geriyi
Sen ol
***
Çok zaman
Geçti üstünden
***
Çok zaman
Geçti üstünden
***
Çok zaman
Geçti üstünden
***
Çok zaman
Geçti üstünden