Hayko Cepkin

aynı mavi topta yaşıyoruz tüm canlılar hep beraber her kim söylerse yanılır insandır tek hükümdar. *** bir arpa boyu gidemedim bunca yıldır bana sorsan ne aklın alır, ne gönlün görür ah sana yazık, yazık kör hükümdar. *** kör hükümdar kör hükümdar kör hükümdar *** biri varmış satmış biri yemiş içmiş biri kesip biçmiş doymamış hiç doymamış yine biri vurmuş kırmış biri yitmiş gitmiş biri esmiş geçmiş doymamış hiç doymamış. *** bir arpa boyu gidemedim bunca yıldır bana sorsan ne aklın alır, ne gönlün görür ah sana yazık, yazık kör hükümdar. *** kime kaldı kim söyle bu dünya yaptıkların kaldı mı yanına bir gün gelir bakarsın ardına bomboş bir dünya. *** kör hükümdar kör hükümdar kör hükümdar