Hayko Cepkin

Vakti Geldi Şarkı Sözleri
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aynı mavi topta yaşıyoruz
tüm canlılar hep beraber
her kim söylerse yanılır
insandır tek hükümdar.
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bir arpa boyu gidemedim
bunca yıldır bana sorsan
ne aklın alır, ne gönlün görür
ah sana yazık, yazık kör hükümdar.
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kör hükümdar
kör hükümdar
kör hükümdar
***
biri varmış satmış
biri yemiş içmiş
biri kesip biçmiş doymamış hiç doymamış yine
biri vurmuş kırmış
biri yitmiş gitmiş
biri esmiş geçmiş
doymamış hiç doymamış.
***
bir arpa boyu gidemedim
bunca yıldır bana sorsan
ne aklın alır, ne gönlün görür
ah sana yazık, yazık kör hükümdar.
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kime kaldı kim söyle bu dünya
yaptıkların kaldı mı yanına
bir gün gelir bakarsın ardına
bomboş bir dünya.
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kör hükümdar
kör hükümdar
kör hükümdar
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