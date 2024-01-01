Hayko Cepkin

Gözlerim kurşun gibi ağır ağır açıldı bu sabah
Merhaba dünya
Penceremdeki güvercin, tahta masam, boş şişeler
Can dostum çomar, merhaba
Tatlı komşu Ayşe teyze, emekli Salih öğretmen
Yeni bir gün doğdu, merhaba, dostlar merhaba
Yeni bir gün doğdu, merhaba
***
Gözlerim kurşun gibi ağır ağır açıldı bu sabah
Merhaba dünya
***
Hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde
Bir türkü tutturmuşum, duyuyorsun değil mi?
Çalacak bir kapım yok, mutluluğa hasretim
Artık sokaklar benim, görüyorsun değil mi?
***
Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün
Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün
Ya dön bana artık, duyuyor musun beni?
Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi?
***
Bir resmin kalmış bende, tam ortadan yırtılmış
Hani siyah kazaklı, biliyorsun değil mi?
Gözlerimden süzülen birkaç damla anıda
Senin sıcaklığın var, anlıyorsun değil mi?
***
Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün
Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün
Ya dön bana artık, duyuyor musun beni?
Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi?
***
Ya dön bana artık, duyuyor musun beni?
Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi?
***
Kim demişse iki gönül bir olunca
Samanlık seyranmış, bir de bana sorsa
El kızı doyar mı çavdar ekmeğiyle
Babası büyütmüş baklava, börekle
Geriye ne kaldı, bir kuru sevdayla
Ne köy olur benden, ne de kasaba
***
Gerçekler yaşam gibi
Ağır ağır önümden geçiyor
Yine de merhaba
***
Ne köy olur senden, ne de kasaba
Ne köy olur senden, ne de kasaba
***
Bir yaşam gerçek gibi
Ağır ağır sonuna geliyor, son bir kez merhaba
***
Çoktan uçmuş güvercin, tahta masam devrilmiş
Can dostum çomar uykuda
Tatlı komşu Ayşe teyze, emekli Salih öğretmen
Hepinize hepinize elveda, dostlar elveda
***
Gözlerim kurşun gibi ağır ağır kapandı bu gece
Elveda