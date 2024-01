Hayko Cepkin

Sandık açılsın Dillensin artık bu yürek Taş olup yağsam da her gün Nedir bilmez kalbim taşken kendine Dilden başlar terbiye Dil döken her kulun hatırına *** Sade Yıldızlarındır hediyem Kaldır başın' her gün gör diye Çürüttünüz gömmeden beni Derde derman arar durur bu yürek biçare Her doğuş bir bayram olur Her kayıp bir yıkımdır bir eziyet