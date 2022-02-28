Hayko Cepkin

Sandık Şarkı Sözleri
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Sandık açılsın
Dillensin artık bu yürek
Taş olup yağsam da her gün
Nedir bilmez kalbim taşken kendine
Dilden başlar terbiye
Dil döken her kulun hatırına
***
Sade
Yıldızlarındır hediyem
Kaldır başın' her gün gör diye
Çürüttünüz gömmeden beni
Derde derman arar durur bu yürek biçare
Her doğuş bir bayram olur
Her kayıp bir yıkımdır bir eziyet
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Benim de bugün bir derdim var
Bunu bilmek maalesef elinde değil
Çürük bir parçam beni terk etti
Bunu tekrar yeşertmek elimde değil
***
Gönül isterdi balık doğsaydım
Maalesef unutmak elimde değil
Günlerce çöküp zorda kalsaydım
İnan ki çözümüm seninle değil
***
Bak yorgun, bitkin, durgunum
***
Kaç kurtul, geçmez bu ömür
Kimse yok yanımda
Aramam
Kendimden buldum
***
Senin de bugün bir derdin var
Bunu bilmek maalesef şeyimde değil
Çürük bir parçan seni terk etti
Bunu tekrar yeşertmek elinde değil
Günlerce çöküp zorda kalsaydın
İnan ki çözümün benimle değil
***
Bak yorgun, bitkin, durgunsun
Kaç kurtul, geçmez bu ömür
Kimse yok yanında
Arama
Kendinden buldun
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