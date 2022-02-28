Hayko Cepkin

Sandık açılsın Dillensin artık bu yürek Taş olup yağsam da her gün Nedir bilmez kalbim taşken kendine Dilden başlar terbiye Dil döken her kulun hatırına *** Sade Yıldızlarındır hediyem Kaldır başın' her gün gör diye Çürüttünüz gömmeden beni Derde derman arar durur bu yürek biçare Her doğuş bir bayram olur Her kayıp bir yıkımdır bir eziyet

Benim de bugün bir derdim var Bunu bilmek maalesef elinde değil Çürük bir parçam beni terk etti Bunu tekrar yeşertmek elimde değil *** Gönül isterdi balık doğsaydım Maalesef unutmak elimde değil Günlerce çöküp zorda kalsaydım İnan ki çözümüm seninle değil *** Bak yorgun, bitkin, durgunum *** Kaç kurtul, geçmez bu ömür Kimse yok yanımda Aramam Kendimden buldum *** Senin de bugün bir derdin var Bunu bilmek maalesef şeyimde değil Çürük bir parçan seni terk etti Bunu tekrar yeşertmek elinde değil Günlerce çöküp zorda kalsaydın İnan ki çözümün benimle değil *** Bak yorgun, bitkin, durgunsun Kaç kurtul, geçmez bu ömür Kimse yok yanında Arama Kendinden buldun