Hayko Cepkin

Son Kez Son kez, gölgemden, gölgen koptu Hem de çok derinden Dertliyim, sesin yok, tenin yok Sessizlik son kez *** Tüm o sevgilerimi geri ver, bırak Yoruldum çok, yolun açık olsun Kimse geri dönmez *** Son kez, gölgemden, gölgen koptu Hem de çok derinden Dertliyim, sesin yok, tenin yok Sessizlik son kez *** Her şey biter Sen mi kaldın bir yalnız? Her şey diner Yeter ki sen zamanı ver *** Tüm o sevgilerimi geri ver, bırak Yoruldum çok, yolun açık olsun Kimse geri dönmez *** Her şey biter Sen mi kaldın bir yalnız? Her şey diner Yeter ki sen zamanı ver *** Her şey biter Sen mi kaldın bir yalnız? Her şey diner Yeter ki sen zamanı ver *** This is the nightmare This is the nightmare This is the nightmare This is the nightmare This is the nightmare This is the nightmare

Fırtınam Çoban oldum gidiyorum Yapayalnız bu diyardan Kırbacını vurma yüzüme Düşürür halim zor aah Düşürür halim zor aah *** Kar’ın oldum eriyorum Güneş olma yamacımda lrmağın olurum senin Sularım önünde durma *** Yolum uzun Gör güzelim Vakit doldu ben gideyim Küçük yaşta ağlar oldum Fırtınamsın benim Sen estikçe ben titrerim *** Çoban oldum gidiyorum Yapayalnız bu diyardan Kırbacını vurma yüzüme Düşürür halim zor ah Düşürür halim zor ah *** Karın oldum eriyorum Güneş olma yamacımda lrmağın olurum senin Sularım önünde durma *** Yolum uzun gör güzelim Vakit doldu ben gideyim Küçük yaşta ağlar oldum Fırtınamsın benim Sen estikçe ben titrerim *** Yolum uzun gör güzelim Vakit doldu ben gideyim Küçük yaşta ağlar oldum Fırtınamsın benim Sen estikçe ben titrerim

Yarası Saklım Kurtarın beni Tutun elimden düşmeden Kollayın beni Korkar oldum ben her şeyden *** Unutmam seni Çok acı verdin giderken Hâlâ çok yeni Yarası saklı derinde *** Yok mu bunun ilacı, ah? Yok mu bunun ilacı, ah? Yok mu bunun ilacı, ah? Yok mu bunun ilacı, ah? *** Kurtarın beni Tutun elimden düşmeden Kollayın beni Korkar oldum ben her şeyden *** Unutmam seni Çok acı verdin giderken Hâlâ çok yeni Yarası saklı derinde *** Yok mu bunun ilacı, ah? Yok mu bunun ilacı, ah? Yok mu bunun ilacı, ah? Yok mu bunun ilacı, ah?

Hüzünle karışık Bana yol ver Bana iyi bak Son vedadır *** Sana son kez Sana bir söz Son defadır *** Bana yol ver Bana iyi bak Son vedadır *** Sana son kez Sana bir söz Son defadır *** Bırak aksın sel sular Can evimden vurdular Bana kalsın dar duvar Ezilir elbet can çıkar *** Bana yol ver Bana iyi bak Son vedadır *** Sana son kez Sana bir söz Son defadır *** Bırak aksın sel sular Can evimden vurdular Bana kalsın dar duvar Ezilir elbet can çıkar *** Bırak aksın sel sular Can evimden vurdular Bana kalsın dar duvar Ezilir elbet can çıkar

Görmüyorsun Yolum uzun Ömrüm kısa Ben vurgunum Bir cımbıza *** Üç gün geçti Göremedim Arıyorum Yana yana *** Yok kimse bilmiyor Kimse *** Dur durak bilmez ah bu gönül Sürünerek bak geçti bir ömür Suçlu olan bensem söyle bileyim Tut elimi yanına geleyim *** Dur durak bilmez ah bu gönül Sürünerek bak geçti bir ömür Suçlu olan bensem söyle bileyim Tut elimi yanına geleyim *** Ne haldeyim Bilmiyorsun Viraneyim Görmüyorsun *** Kederdeysem İçiyorsam Sebep sensin Biliyorsun *** Yok kimse görmüyor Niye *** Dur durak bilmez ah bu gönül Sürünerek bak geçti bir ömür Suçlu olan bensem söyle bileyim Tut elimi yanına geleyim *** Dur durak bilmez ah bu gönül Sürünerek bak geçti bir ömür Suçlu olan bensem söyle bileyim Tut elimi yanına geleyim

Eller Aldı Eller aldı gözlerimi Görmez oldum yüzlerini Kim sorduysa duymam dedim Susar gönlüm, gör güzelim *** Yok, kimse görmesin yüzümü Yok, kimse duymaz sesimi *** Eller aldı gözlerimi Görmez oldum yüzlerini Kim sorduysa duymam dedim Susar gönlüm, gör güzelim *** Yok, kimse görmesin yüzümü Yok, kimse duymaz sesimi *** Eller aldı yüreğimi bilmez oldum gerçeğimi Kim bulduysa yokum dedim Bundan sonra gör böyleyim *** Yok, kimse görmesin yüzümü Yok, kimse duymaz sesimi *** Yok kimseler Kimse duymasın beni Sensiz yalnızlığımda Bir of çeksem de Yine olmaz İnat ettim sensiz yalnızlığım, ah

Seninki Dert mi İçimden bir ses Uyanma, diyor ah Başlayan her şey Şimdi bitiyor ah *** İçimden bir ses Uyanma diyor ah Başlayan her şey Şimdi bitiyor ah *** Susamış dilim Bir damla su verdin ah Seven sen olunca Uyanmak istedim ah

Ben Gideyim Ah çeker bu yürek ah canım Sen bilmezsen kim bilir Zor zamanlar gördüm ah canım Söyleyemem dert benimdir *** Su gibidir berraktır bu gönül Kana kana iç iyi gelir Kor alevler yaktı bu gönül Söndürmeye kim gelir *** Ateşini gördüm yandım yanında kor ettim Yalanını bildim bak en sonunda öğrendim Ateşini gördüm yandım yanında kor ettim Yalanını bildim bak en sonunda öğrendim *** Çok sevmeyi isterdim ah canım Yol vermedin ben neyleyim Tuz basmadan yarama ah canım Görünmeden ben gideyim *** Ateşini gördüm yandım yanında kor ettim Yalanını bildim bak en sonunda öğrendim Ateşini gördüm yandım yanında kor ettim Yalanını bildim bak en sonunda öğrendim

Hangimiz Masumuz Kim bilir nerde kirlendi Kim bilir nerde fişlendi Gözün tam açık olsa da Her gün bir damlan pislendi *** İnan senin için sözlerim Dinlemek istersen bak beklerim Önemsiz değil kimse hayatta Bugünü yarını bil isterim *** Gör hangimiz tam masumuz İmkanı bile yok Söyleme tertemiz olduğunu bana Gör hangimiz tam masumuz İmkanı bile yok Söyleme tertemiz olduğunu bana *** Kim bilir nerde kirlendi Kim bilir nerde fişlendi Gözün tam açık olsa da Her gün bir damlan pislendi *** İnan senin için sözlerim Dinlemek istersen bak beklerim Önemsiz değil kimse hayatta Bugünü yarını bil isterim *** Gör hangimiz tam masumuz İmkanı bile yok Söyleme tertemiz olduğunu bana Gör hangimiz tam masumuz İmkanı bile yok Söyleme tertemiz olduğunu bana