Hayko Cepkin

-
Bitmez sandı yoksul beynin
Sorma artık kimim neyim
Olsun sende merhametim
Bundan sonra seninleyim
***
Hiç aklında yokken bir ışık yanar
***
Yol gözümü dağlıyor bak
Ağlasan da boş
Bendeki zehir kadar sarhoş
Bu nehir gibi akan sular ne çok olur bu gözlerde yaş
Tadı yok çok zor olur bir daha
***
Yol gözümü dağlıyor bak
Ağlasan da boş
Bendeki zehir kadar sarhoş
Bu nehir gibi akan sular ne çok olur bu gözlerde yaş
Tadı yok çok zor olur bir daha
***
Gözümde yaş, bomboş elim
Hiçbir şeyin dibindeyim
Geçmiş her gün hikâyemdir
Böyle bilsin sevdiklerim
***
Hiç aklında yokken bir ışık yanar
***
Yol gözümü dağlıyor bak
Ağlasan da boş
Bendeki zehir kadar sarhoş
Bu nehir gibi akan sular ne çok olur bu gözlerde yaş
Tadı yok çok zor olur bir daha
***
Zor, çok zor
Zor, zor
Çok zor
Çok zor
***
Yol gözümü dağlıyor bak
Ağlasan da boş
Bendeki zehir kadar sarhoş
Bu nehir gibi akan sular ne çok olur bu gözlerde yaş
Tadı yok çok zor olur bir daha
-
Benim de bugün bir derdim var
Bunu bilmek maalesef elinde değil
Çürük bir parçam beni terk etti
Bunu tekrar yeşertmek elimde değil
***
Gönül isterdi balık doğsaydım
Maalesef unutmak elimde değil
Günlerce çöküp zorda kalsaydım
İnan ki çözümüm seninle değil
***
Bak yorgun, bitkin, durgunum
***
Kaç kurtul, geçmez bu ömür
Kimse yok yanımda
Aramam
Kendimden buldum
***
Senin de bugün bir derdin var
Bunu bilmek maalesef şeyimde değil
Çürük bir parçan seni terk etti
Bunu tekrar yeşertmek elinde değil
Günlerce çöküp zorda kalsaydın
İnan ki çözümün benimle değil
***
Bak yorgun, bitkin, durgunsun
Kaç kurtul, geçmez bu ömür
Kimse yok yanında
Arama
Kendinden buldun
-
Sandık açılsın
Dillensin artık bu yürek
Taş olup yağsam da her gün
Nedir bilmez kalbim taşken kendine
Dilden başlar terbiye
Dil döken her kulun hatırına
***
Sade
Yıldızlarındır hediyem
Kaldır başın' her gün gör diye
Çürüttünüz gömmeden beni
Derde derman arar durur bu yürek biçare
Her doğuş bir bayram olur
Her kayıp bir yıkımdır bir eziyet
-
Biz bu şarkıyı 99 yılında
Genç yaşta gelin yapılan kızlarımız
Çocuklarımız için yazmıştık
Geçenlerde bunu hesap ettik 21 yıldır bu şarkıyı söylüyoruz
Bu şarkının tarihi tam bir 21 yıl
Baya eskimişiz ama hala söylüyoruz
Maalesef
***
Her günüm artık haram, ziyan, sersefil
Se-ni sa-tan-lar u-tansın, ah yarim sen değil
Ne çare bu hale durdurun vebali
Kör olsun bu gözler görmesin bu hali
***
Gelin olmuş gidiyorsun
Beyaz kefen giyiyorsun
Kimse bilmez görmez ama
Sen adın gibi biliyorsun
***
Gelin olmuş gidiyorsun
Kanadını sürüyorsun
Kimse bilmez görmez ama
Sen adın gibi biliyorsun
***
Üç günlük dünyanın hali
Dağılsın yamulsun
Çi-vi-si çık-sın her yerin
Kor olsun kavrulsun
***
Dağ, dağ, dağ üstüne
Yol su gök derdime
Çare olmaz oldu sorarım kendime
***
Söyle derdin mi var
Söyle derdin mi var
Söyle derdin mi var
Söyle derdin mi var
Söyle
Söyle derdin mi var
-
Yok senin, benim budur, kalmaz
Derinlere bir ömür kur
Dilim, sözüm budur, şaşmaz
Derinde değil bu ömür, bul
***
Yorulup derinde koyduğun benim
Kavruldum dertle
Bir umudum var, tut beni
Unutulur her şey zamanla
***
Kendine pişmanlıklar yükleme
Sürüklenme
***
Yok senin, benim budur, kalmaz
Derinlere bir ömür kur
Dilim, sözüm budur, şaşmaz
Derinde değil bu ömür
***
Yok senin, benim budur, kalmaz
Derinlere bir ömür kur
Dilim, sözüm budur, şaşmaz
Derinde değil bu ömür, bul
-
Ver elini sahte solgun pisliğime bulaşsın
Bir anınız bir anını tutmadı hiç son olsun
Pişmanlığın bir anlıktır
Güllerimi sahte sandın
Kan eline bulaştı sen yine de çok rahatsın
***
Ka-n
Bir elin yağda bir elin balda kanar
Ka-n
Bir elin yağda bir elin balda kanar
***
Sok elini sahte solgun hücresine ulaşsın
İnsanlığın imdadına doymadı hiç son olsun
***
Ka-n
Bir elin yağda bir elin balda kanar
Ka-n
Bir elin yağda bir elin balda kana-r
***
Kan emdiler kör ettiler göz diktiler gör
Kul ettiler çok gördüler bok ettiler kaç
Kan emdiler kör ettiler göz diktiler gör
Kul ettiler çok gördüler bok ettiler kaç
***
Ka-n
Bir elin yağda bir elin balda kanar
Ka-n
Bir elin yağda bir elin balda kanar
-
Birileri görmüş söylemez belli ki korkak
Birileri sevmiş vazgeçmiş gördük ki kolpa
Kötüleri sevdik pişmanız sahipsiz kaldık
Hayvan terli inlemez güçlendik kalktık
***
Lan
Konuşup dursan neye yarar
Yaktığın ancak cürmün kadar
Kendinden gayrı yalan
Gerçeği gör
***
I-h, a-y, hadi oğlum, bırak salla, yapma bunu be
Sanat başka bir şey
Ah bence kedi mi kedi kedi n'apıyorsun
***
Bence bunu anlatmak lazım
Neyi abi anlatıyorum
Anlayana anlatmak lazım
Biraz anlatayım, anlatmak lazım
Biraz da, biraz anlatayım sana ben bunu
Bir daha anlatayım, çok güzel, bayılıyorum
***
Anlayanın bir yüzü karanlık kalmış
Anlatsak da anlamaz beyni sulanmış
Çevir kazı inceden yanık çoğalmış
Mahluk terli inlemez uyandık artık
***
Lan
Konuşup dursan neye yarar
Yaktığın ancak cürmün kadar
Kendinden gayrı yalan
Gerçeği gör
***
Ben bir kuzgun olsam
Sen bir yavru baykuş
Yüz yüze buluşsak
Öperek çoğaltsam
***
Lan
Konuşup dursan neye yarar
Yaktığın ancak cürmün kadar
Kendinden gayrı yalan
Gerçeği gör
-
Ben değil aslında
Benden ayrı bir ben yanar
Bir ben yanar
***
Sandığım hazır olsun
Elbet içi dolar
Elbet içi dolar
İnleyin ah
***
Sandığım hazır olsun
Hazır olsun
Elbet içi dolar
Dolar dolar dolar
***
Dolar
Dolar
Dolar
Dolar
***
Hazır olsun
Dolar dolar
Dolar
-
Hiç aklında yokken
Bir ışık yanar
***
Yol gözümü dağlıyor bak
Ağlasan da boş
Bendeki zehir kadar sarhoş
***
Bu nehir gibi akan sular
Ne çok olur bu gözlerde yaş
Tadı yok, çok zor olur bir daha
***
Gözümde yaş, bomboş elim
Hiçbir şeyin dibindeyim
Geçmiş her gün hikâyemdir
Böyle bilsin sevdiklerim
***
Hiç aklında yokken
Bir ışık yanar
***
Yol gözümü dağlıyor bak
Ağlasan da boş
Bendeki zehir kadar sarhoş
***
Bu nehir gibi akan sular
Ne çok olur bu gözlerde yaş
Tadı yok, çok zor olur bir daha