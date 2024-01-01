Hayko Cepkin

Yolun Sonu Hiç aklında yokken Bir ışık yanar *** Yol gözümü dağlıyor bak Ağlasan da boş Bendeki zehir kadar sarhoş *** Bu nehir gibi akan sular Ne çok olur bu gözlerde yaş Tadı yok, çok zor olur bir daha *** Gözümde yaş, bomboş elim Hiçbir şeyin dibindeyim Geçmiş her gün hikâyemdir Böyle bilsin sevdiklerim *** Hiç aklında yokken Bir ışık yanar *** Yol gözümü dağlıyor bak Ağlasan da boş Bendeki zehir kadar sarhoş *** Bu nehir gibi akan sular Ne çok olur bu gözlerde yaş Tadı yok, çok zor olur bir daha

Balık Olsaydım Benim de bugün bir derdim var Bunu bilmek maalesef elinde değil Çürük bir parçam beni terk etti Bunu tekrar yeşertmek elimde değil *** Gönül isterdi balık doğsaydım Maalesef unutmak elimde değil Günlerce çöküp zorda kalsaydım İnan ki çözümüm seninle değil *** Bak yorgun, bitkin, durgunum *** Kaç kurtul, geçmez bu ömür Kimse yok yanımda Aramam Kendimden buldum *** Senin de bugün bir derdin var Bunu bilmek maalesef şeyimde değil Çürük bir parçan seni terk etti Bunu tekrar yeşertmek elinde değil Günlerce çöküp zorda kalsaydın İnan ki çözümün benimle değil *** Bak yorgun, bitkin, durgunsun Kaç kurtul, geçmez bu ömür Kimse yok yanında Arama Kendinden buldun

Sandık Sandık açılsın Dillensin artık bu yürek Taş olup yağsam da her gün Nedir bilmez kalbim taşken kendine Dilden başlar terbiye Dil döken her kulun hatırına *** Sade Yıldızlarındır hediyem Kaldır başın' her gün gör diye Çürüttünüz gömmeden beni Derde derman arar durur bu yürek biçare Her doğuş bir bayram olur Her kayıp bir yıkımdır bir eziyet

Yol Gözümü Dağlıyor Bitmez sandı yoksul beynin Sorma artık kimim neyim Olsun sende merhametim Bundan sonra seninleyim *** Hiç aklında yokken bir ışık yanar *** Yol gözümü dağlıyor bak Ağlasan da boş Bendeki zehir kadar sarhoş Bu nehir gibi akan sular ne çok olur bu gözlerde yaş Tadı yok çok zor olur bir daha *** Yol gözümü dağlıyor bak Ağlasan da boş Bendeki zehir kadar sarhoş Bu nehir gibi akan sular ne çok olur bu gözlerde yaş Tadı yok çok zor olur bir daha *** Gözümde yaş, bomboş elim Hiçbir şeyin dibindeyim Geçmiş her gün hikâyemdir Böyle bilsin sevdiklerim *** Hiç aklında yokken bir ışık yanar *** Yol gözümü dağlıyor bak Ağlasan da boş Bendeki zehir kadar sarhoş Bu nehir gibi akan sular ne çok olur bu gözlerde yaş Tadı yok çok zor olur bir daha *** Zor, çok zor Zor, zor Çok zor Çok zor *** Yol gözümü dağlıyor bak Ağlasan da boş Bendeki zehir kadar sarhoş Bu nehir gibi akan sular ne çok olur bu gözlerde yaş Tadı yok çok zor olur bir daha

Gelin Olmuş Biz bu şarkıyı 99 yılında Genç yaşta gelin yapılan kızlarımız Çocuklarımız için yazmıştık Geçenlerde bunu hesap ettik 21 yıldır bu şarkıyı söylüyoruz Bu şarkının tarihi tam bir 21 yıl Baya eskimişiz ama hala söylüyoruz Maalesef *** Her günüm artık haram, ziyan, sersefil Se-ni sa-tan-lar u-tansın, ah yarim sen değil Ne çare bu hale durdurun vebali Kör olsun bu gözler görmesin bu hali *** Gelin olmuş gidiyorsun Beyaz kefen giyiyorsun Kimse bilmez görmez ama Sen adın gibi biliyorsun *** Gelin olmuş gidiyorsun Kanadını sürüyorsun Kimse bilmez görmez ama Sen adın gibi biliyorsun *** Üç günlük dünyanın hali Dağılsın yamulsun Çi-vi-si çık-sın her yerin Kor olsun kavrulsun *** Dağ, dağ, dağ üstüne Yol su gök derdime Çare olmaz oldu sorarım kendime *** Söyle derdin mi var Söyle derdin mi var Söyle derdin mi var Söyle derdin mi var Söyle Söyle derdin mi var

Sahibi Yok Yok senin, benim budur, kalmaz Derinlere bir ömür kur Dilim, sözüm budur, şaşmaz Derinde değil bu ömür, bul *** Yorulup derinde koyduğun benim Kavruldum dertle Bir umudum var, tut beni Unutulur her şey zamanla *** Kendine pişmanlıklar yükleme Sürüklenme *** Yok senin, benim budur, kalmaz Derinlere bir ömür kur Dilim, sözüm budur, şaşmaz Derinde değil bu ömür *** Yok senin, benim budur, kalmaz Derinlere bir ömür kur Dilim, sözüm budur, şaşmaz Derinde değil bu ömür, bul

Doymadınız Ver elini sahte solgun pisliğime bulaşsın Bir anınız bir anını tutmadı hiç son olsun Pişmanlığın bir anlıktır Güllerimi sahte sandın Kan eline bulaştı sen yine de çok rahatsın *** Ka-n Bir elin yağda bir elin balda kanar Ka-n Bir elin yağda bir elin balda kanar *** Sok elini sahte solgun hücresine ulaşsın İnsanlığın imdadına doymadı hiç son olsun *** Ka-n Bir elin yağda bir elin balda kanar Ka-n Bir elin yağda bir elin balda kana-r *** Kan emdiler kör ettiler göz diktiler gör Kul ettiler çok gördüler bok ettiler kaç Kan emdiler kör ettiler göz diktiler gör Kul ettiler çok gördüler bok ettiler kaç *** Ka-n Bir elin yağda bir elin balda kanar Ka-n Bir elin yağda bir elin balda kanar

Açtırdınız Kutuyu Birileri görmüş söylemez belli ki korkak Birileri sevmiş vazgeçmiş gördük ki kolpa Kötüleri sevdik pişmanız sahipsiz kaldık Hayvan terli inlemez güçlendik kalktık *** Lan Konuşup dursan neye yarar Yaktığın ancak cürmün kadar Kendinden gayrı yalan Gerçeği gör *** I-h, a-y, hadi oğlum, bırak salla, yapma bunu be Sanat başka bir şey Ah bence kedi mi kedi kedi n'apıyorsun *** Bence bunu anlatmak lazım Neyi abi anlatıyorum Anlayana anlatmak lazım Biraz anlatayım, anlatmak lazım Biraz da, biraz anlatayım sana ben bunu Bir daha anlatayım, çok güzel, bayılıyorum *** Anlayanın bir yüzü karanlık kalmış Anlatsak da anlamaz beyni sulanmış Çevir kazı inceden yanık çoğalmış Mahluk terli inlemez uyandık artık *** Lan Konuşup dursan neye yarar Yaktığın ancak cürmün kadar Kendinden gayrı yalan Gerçeği gör *** Ben bir kuzgun olsam Sen bir yavru baykuş Yüz yüze buluşsak Öperek çoğaltsam *** Lan Konuşup dursan neye yarar Yaktığın ancak cürmün kadar Kendinden gayrı yalan Gerçeği gör