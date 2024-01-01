Ara Sıra Sormuyorum inan Yine de zaman zaman geliyor haberlerin Duydum için duman duman *** Yok benim de senden eksik kalır yanım En çok geceleri yanıyor acıyor acım Ayrılığı çözdüm ama yalnızlığa bi’ kılıf uyduramadım Açtığın boşluğu hiçbir şeyle dolduramadım *** Ara sıra aklına düşüyor muyum Hâlâ rüyana giriyor muyum Sen nasılsın deme bana boşuna Ben ne yaptığımı biliyor muyum? *** Ara sıra aklına düşüyor muyum Hâlâ rüyana giriyor muyum Sen nasılsın deme bana boşuna Ben ne yaptığımı biliyor muyum? *** Sormuyorum inan Yine de zaman zaman geliyor haberlerin Duydum için duman duman *** Yok benim de senden eksik kalır yanım En çok geceleri yanıyor acıyor acım Ayrılığı çözdüm ama yalnızlığa bi’ kılıf uyduramadım Açtığın boşluğu hiçbir şeyle dolduramadım *** Ara sıra aklına düşüyor muyum Hâlâ rüyana giriyor muyum Sen nasılsın deme bana boşuna Ben ne yaptığımı biliyor muyum? *** Ara sıra aklına düşüyor muyum Hâlâ rüyana giriyor muyum Sen nasılsın deme bana boşuna Ben ne yaptığımı biliyor muyum?

Gel Aşkım Yokluğun tesadüf adeta Bu yalnızlık yalandan macera Mutluydum senin kollarında Hata benim üzülme Sen üstüne alınma *** Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım (Oo) *** Yokluğun tesadüf adeta Bu yalnızlık yalan bir macera Mutluydum senin kollarında Hata benim üzülme Sen üstüne alınma *** Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım (Oo) *** Gel aşkım gel Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım Hadi gel aşkım gel (Oo)