Madalyon Şarkı Sözleri
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Şur'da aşkla bakan iki sevgili gördüm
Biz de senle böyle olabilirdik
Öyle bi' şey dedin ki
Ben yanmadan söndüm
Sussaydık belki yan yana ölebilirdik
***
Gözümdün, gözyaşım oldun
İçime içime aktın durdun
Sözlerinle nişan aldın
Beni dilinle vurdun
***
Sen beni sevsen ne olur, sevmesen ne olur?
Yıkılır mı bu bendeki dağ gibi gurur?
Aşkın neyse benim için
Hasretin de o sevgilim
Bi' madalyon gibi göğsümde durur
***
Sen beni sevsen ne olur, sevmesen ne olur?
Yıkılır mı bu bendeki dağ gibi gurur?
Aşkın neyse benim için
Hasretin de o sevgilim
Bi' madalyon gibi göğsümde durur
***
Şur'da aşkla bakan iki sevgili gördüm
Biz de senle böyle olabilirdik
Öyle bi' şey dedin ki
Ben yanmadan söndüm
Sussaydık belki yan yana ölebilirdik
***
Gözümdün, gözyaşım oldun
İçime içime aktın durdun
Sözlerinle nişan aldın
Beni dilinle vurdun
***
Sen beni sevsen ne olur, sevmesen ne olur?
Yıkılır mı bu bendeki dağ gibi gurur?
Aşkın neyse benim için
Hasretin de o sevgilim
Bi' madalyon gibi göğsümde durur
***
Sen beni sevsen ne olur, sevmesen ne olur?
Yıkılır mı bu bendeki dağ gibi gurur?
Aşkın neyse benim için
Hasretin de o sevgilim
Bi' madalyon gibi göğsümde durur