Şur'da aşkla bakan iki sevgili gördüm Biz de senle böyle olabilirdik Öyle bi' şey dedin ki Ben yanmadan söndüm Sussaydık belki yan yana ölebilirdik *** Gözümdün, gözyaşım oldun İçime içime aktın durdun Sözlerinle nişan aldın Beni dilinle vurdun *** Sen beni sevsen ne olur, sevmesen ne olur? Yıkılır mı bu bendeki dağ gibi gurur? Aşkın neyse benim için Hasretin de o sevgilim Bi' madalyon gibi göğsümde durur *** Sen beni sevsen ne olur, sevmesen ne olur? Yıkılır mı bu bendeki dağ gibi gurur? Aşkın neyse benim için Hasretin de o sevgilim Bi' madalyon gibi göğsümde durur *** Şur'da aşkla bakan iki sevgili gördüm Biz de senle böyle olabilirdik Öyle bi' şey dedin ki Ben yanmadan söndüm Sussaydık belki yan yana ölebilirdik *** Gözümdün, gözyaşım oldun İçime içime aktın durdun Sözlerinle nişan aldın Beni dilinle vurdun *** Sen beni sevsen ne olur, sevmesen ne olur? Yıkılır mı bu bendeki dağ gibi gurur? Aşkın neyse benim için Hasretin de o sevgilim Bi' madalyon gibi göğsümde durur *** Sen beni sevsen ne olur, sevmesen ne olur? Yıkılır mı bu bendeki dağ gibi gurur? Aşkın neyse benim için Hasretin de o sevgilim Bi' madalyon gibi göğsümde durur